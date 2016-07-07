Актуальные темы
Finam
LentaInformNews
Электронные сигареты все чаще взрываются в руках курильщиков
Курение опять оказалось неполезно для здоровья, сообщает деловая газета «Золотой Рог». Из-за производственных дефектов электронных сигарет в американские суды обратились десятки потребителей.
Как пишет The Wall Street Journal, пострадавшие жалуются на повышенную травмоопасность устройств для курения. Так, за последние семь лет официально зарегистрировано 134 случая взрыва сигарет или их перегрева, в результате чего курильщики получили многочисленные травмы и ожоги.
Зафиксированы случаи, когда из-за взорвавшейся электронной сигареты люди лишались зрения, повреждали зубы и получали ожоги слизистой рта, пишет «Утро.Ru». Также из-за дефектов сигарет можно было отравиться кислотой и даже потерять пальцы рук. Иногда дело доходило до пожаров, в связи с этим Министерство транспорта США вынесло запрет на провоз электронных сигарет в багаже на авиарейсах.
Получилось, что устройство, ставшее безопасной альтернативой традиционному употреблению табачных изделий, принесло своим обладателям множество неприятностей разной степени тяжести. Электронные сигареты получили популярность в Америке в 2007 году. Принцип действия устройства прост - подогреваемый жидкий никотин и другие ингредиенты преобразовываются в ингаляционный пар. Главная проблема электронной сигареты заключается в батарее, дешевые литий-ионные аккумуляторы очень часто взрываются.
По мнению производителей устройств, несчастные случаи являются результатом неправильного использования электронных сигарет. В любом случае количество пострадавших ничтожно мало по сравнению с огромным количеством людей, успешно использующих эти устройства, считают производители. Сегодня мировая отрасль производства и дистрибуции электронных сигарет оценивается в $3,5 миллиарда.
При этом найти конкретного виноватого за взрыв сигареты крайне тяжело. Адвокаты пострадавших пытаются привлекать к ответственности всю цепочку дистрибуции, так как выявить и наказать конкретного китайского производителя некачественных батареек почти невозможно. Тем не менее суды встают на сторону пострадавших курильщиков - в октябре прошлого года жительница Калифорнии получила право на компенсацию в $1,9 млн из-за ожогов от взрыва сигареты. Адвокат калифорнийки Грегори Бентли в данный момент представляет интересы еще 70 клиентов, которые готовятся монетизировать свои травмы от электронных сигарет.
Новости тематики
- Уроженец Владивостока получил в США 27 лет лишения свободы
- У Samsung взрываются не только смартфоны, но и стиральные машинки
- Twitter заблокировал 235 000 аккаунтов за терроризм
- В Таиланде, на острове Пухет, произошла серия терактов
- Гражданка подала иск в суд на создателей Рokemon Gо
- Электронные сигареты все чаще взрываются в руках курильщиков
- Американские астронавты не могут нормально сходить в туалет
- Хакеры похитили данные 57 млн пользователей сервиса Mail.ru
- Беглого приморского депутата Интерпол вычеркнул из своих списков
- Камеры МКС зафиксировали НЛО (Фото)
Новости раздела
- В Сирии разбился российский боевой вертолет, собранный в Приморье
- Российских воров на чистую воду выведут американцы
- Приморцев предупреждают о новом виде мошенничества в аэропортах стран АТР, Турции и Египта
- Приморский парусник "Надежда" могли захватить пираты
- Уроженец Владивостока получил в США 27 лет лишения свободы
- У Samsung взрываются не только смартфоны, но и стиральные машинки
- Twitter заблокировал 235 000 аккаунтов за терроризм
- В Таиланде, на острове Пухет, произошла серия терактов
- Гражданка подала иск в суд на создателей Рokemon Gо
- Если в Турции сегодня и есть приморцы, то они въехали туда на свой страх и риск
Комментарии
- Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
- Запрещается:
- Нецензурная брань.
- Личные оскорбления в любом виде.
- Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
- Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
- Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
- Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
- Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
- Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
- Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
- Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.
Популярно
- Депутаты из Приморья обратились к Президенту России с открытым письмом
- Андрей Ищенко, похоже, забыл, что он слуга народа
- Ирина Ищенко вступилась за Андрея Ищенко
- Выборы по-приморски оказались заразительными
- Новым главой Приморья назначен "универсальный солдат" президента
- Андрей Тарасенко: "В Приморье было тяжелее, чем на подлодке"
- Районы пошли вразнос вслед за краем
- Банк России предупреждает жителей Приморья о финансовых мошенниках
- Новый губернатор пообещал сильно сократить число своих замов
- Врио губернатора Приморья Олег Кожемяко: "Ситуация в Приморье не очень хорошая"
Google Superior Trading System if you’re looking for the best legit place to learn how to trade.