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Электронные сигареты все чаще взрываются в руках курильщиков

07 Июля 2016, 17:24 | В мире

Курение опять оказалось неполезно для здоровья, сообщает деловая газета «Золотой Рог». Из-за производственных дефектов электронных сигарет в американские суды обратились десятки потребителей.

Как пишет The Wall Street Journal, пострадавшие жалуются на повышенную травмоопасность устройств для курения. Так, за последние семь лет официально зарегистрировано 134 случая взрыва сигарет или их перегрева, в результате чего курильщики получили многочисленные травмы и ожоги.

Зафиксированы случаи, когда из-за взорвавшейся электронной сигареты люди лишались зрения, повреждали зубы и получали ожоги слизистой рта, пишет «Утро.Ru». Также из-за дефектов сигарет можно было отравиться кислотой и даже потерять пальцы рук. Иногда дело доходило до пожаров, в связи с этим Министерство транспорта США вынесло запрет на провоз электронных сигарет в багаже на авиарейсах.

Получилось, что устройство, ставшее безопасной альтернативой традиционному употреблению табачных изделий, принесло своим обладателям множество неприятностей разной степени тяжести. Электронные сигареты получили популярность в Америке в 2007 году. Принцип действия устройства прост - подогреваемый жидкий никотин и другие ингредиенты преобразовываются в ингаляционный пар. Главная проблема электронной сигареты заключается в батарее, дешевые литий-ионные аккумуляторы очень часто взрываются.

По мнению производителей устройств, несчастные случаи являются результатом неправильного использования электронных сигарет. В любом случае количество пострадавших ничтожно мало по сравнению с огромным количеством людей, успешно использующих эти устройства, считают производители. Сегодня мировая отрасль производства и дистрибуции электронных сигарет оценивается в $3,5 миллиарда.

При этом найти конкретного виноватого за взрыв сигареты крайне тяжело. Адвокаты пострадавших пытаются привлекать к ответственности всю цепочку дистрибуции, так как выявить и наказать конкретного китайского производителя некачественных батареек почти невозможно. Тем не менее суды встают на сторону пострадавших курильщиков - в октябре прошлого года жительница Калифорнии получила право на компенсацию в $1,9 млн из-за ожогов от взрыва сигареты. Адвокат калифорнийки Грегори Бентли в данный момент представляет интересы еще 70 клиентов, которые готовятся монетизировать свои травмы от электронных сигарет.

Газета «Золотой Рог», Владивосток.

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Теги: курильщик  сигарета  курение  электронная  травма 



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Комментарии

  • merlysmerly201717:33, 08.07.2016#

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