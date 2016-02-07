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КНДР поставила мир на уши своей ракетой
КНДР в воскресенье утром произвела запуск ракеты. Ранее Пхеньян говорил, что собирается запустить спутник. Как сообщает деловая газета «Золотой Рог», США, Япония и Южная Корея призвали к созыву чрезвычайного заседания СБ ООН в связи с осуществленным запуском.
Северная Корея в ночь на воскресенье, 7 февраля, произвела запуск ракеты большой дальности. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на заявление министерство обороны Южной Кореи.
Информацию о запуске Пхеньяном ракеты подтвердило и правительство Японии. Телеканал NHK сообщает, что по данным правительства страны, запуск был осуществлен в 09:31 по местному времени (03:31 мск) в направлении Окинавы.
Премьер-министр Японии Синдзо Абэ заявил, что запуск ракеты является «абсолютно неприемлемым», сообщает Reuters. Представитель Минобороны США заявил агентству, что Вашингтон «отслеживает ситуацию» в связи с запуском КНДР.
Агентство со ссылкой на дипломатов Совета Безопасности ООН также сообщает, что США, Япония и Южная Корея выступили с совместной просьбой о чрезвычайном заседании Совбеза ООН в связи с запуском Пхеньяном ракеты. Заседание может состояться уже в воскресенье, 7 февраля, в 16:00 GMT (19:00 мск), отмечает агентство.
Северная Корея в начале февраля сообщила о планах осуществить запуск ракеты-носителя со спутником, вызвав недовольства ряда стран, которые заподозрили Пхеньян в попытках испытать ракету дальнего радиуса действия. Первоначально сообщалось, что ракета будет запущена в период с 8 по 25 февраля, позднее рамки были сдвинуты на период с 7 по 14 февраля.
Южнокорейское агентство Yonhap сообщает, что запущенная Пхеньяном ракета, возможно, потерпела крушение. Ранее Yonhap сообщило, что отделившаяся первая ступень ракеты-носителя упала в Желтое море.
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