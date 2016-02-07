www.zrpress.ru
Курсы валют ( )
USD: 66.77 р. 100 JPY: 59.44 р.
EUR: 77.08 р. 10 CNY: 96.4 р.
Индексы ( )

|

Актуальные темы

Finam

Новости finance.comon.ru

LentaInformNews

Происшествия
Распечатать

КНДР поставила мир на уши своей ракетой

07 Февраля 2016, 13:42 | В мире

КНДР в воскресенье утром произвела запуск ракеты. Ранее Пхеньян говорил, что собирается запустить спутник. Как сообщает деловая газета «Золотой Рог», США, Япония и Южная Корея призвали к созыву чрезвычайного заседания СБ ООН в связи с осуществленным запуском.

Северная Корея в ночь на воскресенье, 7 февраля, произвела запуск ракеты большой дальности. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на заявление министерство обороны Южной Кореи.

Информацию о запуске Пхеньяном ракеты подтвердило и правительство Японии. Телеканал NHK сообщает, что по данным правительства страны, запуск был осуществлен в 09:31 по местному времени (03:31 мск) в направлении Окинавы.

Премьер-министр Японии Синдзо Абэ заявил, что запуск ракеты является «абсолютно неприемлемым», сообщает Reuters. Представитель Минобороны США заявил агентству, что Вашингтон «отслеживает ситуацию» в связи с запуском КНДР.

Агентство со ссылкой на дипломатов Совета Безопасности ООН также сообщает, что США, Япония и Южная Корея выступили с совместной просьбой о чрезвычайном заседании Совбеза ООН в связи с запуском Пхеньяном ракеты. Заседание может состояться уже в воскресенье, 7 февраля, в 16:00 GMT (19:00 мск), отмечает агентство.

Северная Корея в начале февраля сообщила о планах осуществить запуск ракеты-носителя со спутником, вызвав недовольства ряда стран, которые заподозрили Пхеньян в попытках испытать ракету дальнего радиуса действия. Первоначально сообщалось, что ракета будет запущена в период с 8 по 25 февраля, позднее рамки были сдвинуты на период с 7 по 14 февраля.

Южнокорейское агентство Yonhap сообщает, что запущенная Пхеньяном ракета, возможно, потерпела крушение. Ранее Yonhap сообщило, что отделившаяся первая ступень ракеты-носителя упала в Желтое море. 

Газета «Золотой Рог», Владивосток.

Автор:
Теги: КНДР  запуск  Северная Корея  ракета 



Новости тематики




Новости раздела








Комментарии

  • Р‘Р°СЂРѕРЅвЂ¦14:27, 07.02.2016#

    Вымогнут сто пудов

  • Псевдоним14:33, 07.02.2016#

    Молодцы, северокорейцы! Страна живёт в полной изоляции и ничего, ракеты пускает и бомбы атомные делает!!! Нам бы следовало многому поучиться у них . . .

  • Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
  • Запрещается:
    1. Нецензурная брань.
    2. Личные оскорбления в любом виде.
    3. Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
    4. Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
    5. Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
    6. Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
    7. Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
    8. Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
    9. Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
    10. Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.

 

Авторизация:


Анонимно
Авторизовано
E-mail:
Пароль:

Популярно

Loading...

MarketGidNews

© ООО «Издательская компания «Золотой Рог», 1996—2011 гг.

Свидетельство о регистрации СМИ Эл №77-8116 от 24.07.2003 г. Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций.

Об использовании материалов сайта

Учредитель и издатель: ООО «Издательская компания «Золотой Рог»

Адрес
690106 Владивосток, пр-т «Красного знамени», 10
Главный редактор А.Н.Пушкарёв

Контакты
Тел./факс: (4232) 45-04-85, 45-03-94
E-mail: priem@zrpress.ru

Отдел рекламы
Тел./факс: (4232) 45-87-22, 45-92-22
E-mail: ads@zrpress.ru