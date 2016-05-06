Актуальные темы
Finam
LentaInformNews
Хакеры похитили данные 57 млн пользователей сервиса Mail.ru
Эксперты по кибербезопасности сообщили о выставленной на продажу базе из сотен миллионов украденных аккаунтов пользователей популярных почтовых сервисов. Среди них — десятки миллионов личных данных пользователей Mail.ru. Об этом сообщает деловая газета «Золотой Рог».
О существующей базе из сотен миллионов украденных логинов и паролей от почтовых ящиков с ряда популярных почтовых сервисов, включая Mail.ru и Gmail.com, агентству Reuters рассказал эксперт по кибербезопасности, основатель компании Hold Security Алекс Холден.
По его словам, база насчитывает 272,3 млн украденных логинов и паролей, большинство из которых принадлежат пользователям Mail.ru, а также в меньшей степени пользователям Gmail, Yahoo и Microsoft. По его словам, это одна из самых крупных баз, украденных данных со времен кибератаки на крупные банки и магазины розничной торговли США, произошедшей два года назад.
Как рассказал Холден, обнаружить данную базу удалось после того, как сотрудники его компании вышли на одного из российских хакеров, который на одном из интернет–форумов хвастался, что собрал и готов передать 1,17 млрд украденных учетных данных. При этом за передачу базы хакер запросил всего 50 руб.
Проверив базу и удалив дубликаты, сотрудники Hold Security насчитали 57 млн учетных данных пользователей Mail.ru. Для сравнения: по данным на конец прошлого года, ежемесячная активная аудитория пользователей электронной почты Mail.ru составляла 64 млн человек. Также в базе оказались десятки миллионов учетных данных пользователей трех крупнейших мировых почтовых сервисов — Gmail, Microsoft и Yahoo, плюс сотни тысяч данных с почтовых сервисов Германии и Китая.
Как пишет РБК, в этой базе 40 млн (или 15% от общего объема данных) логинов и паролей пользователей Yahoo! , 33 млн (или 12%) — пользователей Microsoft Hotmail, 24 млн (или 9%) — пользователей Gmail, рассказал Холден.
В Mail.ru уже прокомментировали заявления Холдена. В компании уточнили, что связались с ним и получили от него данные для анализа. «Исследование первой рандомной выборки показало, что она не содержит паролей, подходящих к активным живым аккаунтам. Кроме того, обращает на себя внимание тот факт, что база содержит большое количество одних и тех же логинов с разными паролями, что свидетельствует о том, что она была скомпилирована из фрагментов разных баз, где юзеры использовали в качестве логина свою электронную почту», — говорится в комментарии. «Мы продолжаем проверку базы и, как только у нас будет больше информации, мы предупредим пользователей, которые могли пострадать», — добавили в компании.
Новости тематики
- Уроженец Владивостока получил в США 27 лет лишения свободы
- У Samsung взрываются не только смартфоны, но и стиральные машинки
- Twitter заблокировал 235 000 аккаунтов за терроризм
- В Таиланде, на острове Пухет, произошла серия терактов
- Гражданка подала иск в суд на создателей Рokemon Gо
- Электронные сигареты все чаще взрываются в руках курильщиков
- Американские астронавты не могут нормально сходить в туалет
- Хакеры похитили данные 57 млн пользователей сервиса Mail.ru
- Беглого приморского депутата Интерпол вычеркнул из своих списков
- Камеры МКС зафиксировали НЛО (Фото)
Новости раздела
- В Сирии разбился российский боевой вертолет, собранный в Приморье
- Российских воров на чистую воду выведут американцы
- Приморцев предупреждают о новом виде мошенничества в аэропортах стран АТР, Турции и Египта
- Приморский парусник "Надежда" могли захватить пираты
- Уроженец Владивостока получил в США 27 лет лишения свободы
- У Samsung взрываются не только смартфоны, но и стиральные машинки
- Twitter заблокировал 235 000 аккаунтов за терроризм
- В Таиланде, на острове Пухет, произошла серия терактов
- Гражданка подала иск в суд на создателей Рokemon Gо
- Если в Турции сегодня и есть приморцы, то они въехали туда на свой страх и риск
Комментарии
- Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
- Запрещается:
- Нецензурная брань.
- Личные оскорбления в любом виде.
- Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
- Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
- Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
- Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
- Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
- Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
- Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
- Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.
Популярно
- Эта банкнота с Владивостоком может стоить очень дорого
- В России резко ужесточен контроль за переводами с карты на карту
- Путин сегодня может объявить о смягчении пенсионной реформы
- Минздрав призвали к полной декриминализации обезболивания
- Из-за одного курящего пограничника всем стражам границы стали выдавать сигареты
- Пенсионная реформа в Москве будет отличаться от остальной России
- Население Приморского края продолжает стремительно сокращаться
- Строить или реконструировать дачи теперь можно только с разрешения властей
- В Приморье резидент ТОР решил взять китайские палочки в свои руки
- На Камчатке завершается основной этап строительства 5-звездочного гостиничного комплекса