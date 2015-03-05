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Английский язык довел корейца до суицида

05 Марта 2015, 14:46 | В мире

Верховный суд Республики Корея постановил выплатить компенсацию родственникам офисного сотрудника, покончившего с собой из-за острой депрессии, в которую его ввергла неспособность достичь хорошего уровня в английском языке. Об этом пишет газета «Золотой Рог» со ссылкой на сообщения в СМИ.

Мужчина по фамилии О получил инженерное образование в одном из престижных вузов Сеула и устроился работать в большую компанию в 1990 году. Его карьера успешно развивалась, пока он не возглавил строительство завода в Кувейте в 2008 году.

Недостаточное знание английского языка стало «ахиллесовой пятой» инженера, — пишет газета Чосон ильбо. Он уделял учёбе много времени, но не чувствовал результата. В итоге он отказался от работы в Кувейте и вернулся домой. После того как врачи диагностировали у О связанный со стрессом гастроэнтерит, он попросил не назначать его больше на зарубежные объекты.

На должности руководителя отдела инженер О продолжал трудиться, в своём личном дневнике он написал в те дни, что не смог работать в Кувейте из-за недостаточного знания английского. Он также задавался вопросом об уходе из бизнеса в связи с неуверенностью в своих силах. «Я чувствую, что задыхаюсь», — в частности писал он. Позже О сбросился с крыши своего офиса и погиб.

По результатам расследования компания-работодатель будет вынуждена выплатить родственникам самоубийцы компенсацию.

Газета «Золотой Рог», Владивосток. 

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Теги: английский язык  Сеул  суицид  Республика Корея 



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