В Китае "баранину" готовили из мяса лис и крыс и продавали

На востоке Китая "баранину" готовили из мяса лис, норок и крыс. Продажа таких полуфабрикатов принесла изготовителям более 10 млн юаней ($1,62 млн).

В КНР более 60 человек были арестованы за причастность к производству фальшивого мяса. Как сообщило министерство общественной безопасности страны, под видом говядины и баранины продавали мясо крыс и лис.

С 25 января было зафиксировано 382 подобных случая, изъято более 20 тыс. тонн незаконно произведенной продукции. Нечистоплотные производители также впрыскивали в мясо воду, использовали химикаты при обработке мясных продуктов и нарушали сроки хранения, передают интернет-СМИ.

Напомним, ранее подобный скандал возник в Европе. В январе 2013 года в говяжьих гамбургерах, продающихся в британских и ирландских супермаркетах, была обнаружена лошадиная ДНК. 15 февраля эксперты стран ЕС на чрезвычайной встрече в Брюсселе приняли решение о немедленном начале проведения во всех странах союза анализов мясопродуктов на предмет содержания в них конины. Продукты с кониной были отозваны из продажи в магазинах Великобритании, Германии, Франции, Бельгии, Норвегии, Швейцарии, Нидерландах, Швеции, Дании, Финляндии, Болгарии и других стран, пишет ИА "Росбалт".



