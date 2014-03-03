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Пока весь мир наблюдал за Украиной КНДР запустила две ракеты
КНДР произвела запуск двух ракет малой дальности, сообщает в понедельник агентство Ренхап со ссылкой на министерство обороны Южной Кореи.
По информации агентства, ракеты были запущены из юго-восточной части страны в направлении северо-востока приблизительно в 6.19 по местному времени (01.19 мск). О каком типе ракет идет речь, агентство не уточняет. О целях запуска также не сообщается.
Как сообщает РИА Новости, в настоящее время в регионе проходят крупные ежегодные воинские учения с участием Южной Кореи и США.
В конце февраля стало известно, что КНДР произвела запуск четырех ракет малой дальности. Как сообщало агентство Рейтер, ракеты были запущены в направлении моря с восточного побережья полуострова. Другие подробности не приводились.
В декабре 2013 года КНДР, предположительно, произвела испытания двигателя для ракеты большой дальности, который может использоваться для межконтинентальной ракеты KN-08. В декабре 2012 года КНДР произвела успешный запуск ракеты "Ынха-3" со второй модификацией спутника "Кванменсон-3" с полигона "Сохэ". Многие страны, прежде всего Япония, США и Южная Корея, опасаются, что на деле была испытана межконтинентальная баллистическая ракета.
КНДР объявила себя ядерной державой в 2005 году, в 2006, в 2009 и 2013 годах провела подземные ядерные испытания, которые вызвали протесты со стороны международного сообщества. В ответ на действия Пхеньяна Совбез ООН принял ряд резолюций, требующих от КНДР прекратить деятельность в ядерной сфере. В 2009 году Пхеньян вышел из шестисторонних переговоров по своей ядерной программе, в которых участвовали РФ, США, КНР, Япония, а также КНДР и Южная Корея.
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