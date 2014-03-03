www.zrpress.ru
Курсы валют ( )
USD: 67.18 р. 100 JPY: 60.97 р.
EUR: 77.35 р. 10 CNY: 98.15 р.
Индексы ( )

|

Актуальные темы

Finam

Новости finance.comon.ru

LentaInformNews

Происшествия
Распечатать

Пока весь мир наблюдал за Украиной КНДР запустила две ракеты

03 Марта 2014, 16:44 | В мире

КНДР произвела запуск двух ракет малой дальности, сообщает в понедельник агентство Ренхап со ссылкой на министерство обороны Южной Кореи.

По информации агентства, ракеты были запущены из юго-восточной части страны в направлении северо-востока приблизительно в 6.19 по местному времени (01.19 мск). О каком типе ракет идет речь, агентство не уточняет. О целях запуска также не сообщается.

Как сообщает РИА Новости, в настоящее время в регионе проходят крупные ежегодные воинские учения с участием Южной Кореи и США.

В конце февраля стало известно, что КНДР произвела запуск четырех ракет малой дальности. Как сообщало агентство Рейтер, ракеты были запущены в направлении моря с восточного побережья полуострова. Другие подробности не приводились.

В декабре 2013 года КНДР, предположительно, произвела испытания двигателя для ракеты большой дальности, который может использоваться для межконтинентальной ракеты KN-08. В декабре 2012 года КНДР произвела успешный запуск ракеты "Ынха-3" со второй модификацией спутника "Кванменсон-3" с полигона "Сохэ". Многие страны, прежде всего Япония, США и Южная Корея, опасаются, что на деле была испытана межконтинентальная баллистическая ракета.

КНДР объявила себя ядерной державой в 2005 году, в 2006, в 2009 и 2013 годах провела подземные ядерные испытания, которые вызвали протесты со стороны международного сообщества. В ответ на действия Пхеньяна Совбез ООН принял ряд резолюций, требующих от КНДР прекратить деятельность в ядерной сфере. В 2009 году Пхеньян вышел из шестисторонних переговоров по своей ядерной программе, в которых участвовали РФ, США, КНР, Япония, а также КНДР и Южная Корея.

ZRPRESS.RU, Владивосток.

Автор: РИА "Новости"
Теги: ракеты  КНДР 



Новости тематики




Новости раздела








Комментарии

  • Антон07:17, 04.03.2014#

    В России теперь не доверяют людям. Сейчас можно узнать о роде занятий, увлечениях, месте проживания каждого гражданина России rus-poisk. info. tm

  • Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
  • Запрещается:
    1. Нецензурная брань.
    2. Личные оскорбления в любом виде.
    3. Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
    4. Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
    5. Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
    6. Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
    7. Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
    8. Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
    9. Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
    10. Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.

 

Авторизация:


Анонимно
Авторизовано
E-mail:
Пароль:

Популярно

Loading...

MarketGidNews

© ООО «Издательская компания «Золотой Рог», 1996—2011 гг.

Свидетельство о регистрации СМИ Эл №77-8116 от 24.07.2003 г. Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций.

Об использовании материалов сайта

Учредитель и издатель: ООО «Издательская компания «Золотой Рог»

Адрес
690106 Владивосток, пр-т «Красного знамени», 10
Главный редактор А.Н.Пушкарёв

Контакты
Тел./факс: (4232) 45-04-85, 45-03-94
E-mail: priem@zrpress.ru

Отдел рекламы
Тел./факс: (4232) 45-87-22, 45-92-22
E-mail: ads@zrpress.ru