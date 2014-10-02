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Российский эксперт: сбитый над Украиной "Боинг" - это пропавший в марте малазийский самолет

02 Октября 2014, 13:16 | В мире

Российская делегация намерена публично заявить на конференции Межпарламентского союза в Женеве о необходимости вернуться к расследованию причин крушения малайзийского Boeing на Украине. Об этом рассказал один из российских делегатов, зампред комитета Совета Федерации по международным делам Андрей КЛИМОВ.

По его словам, в условиях сложившейся ситуации важно найти сперва тех должностных лиц, которые не закрыли воздушное пространство над опасной зоной в Донецкой области, а, напротив, заставили самолет отклониться от заданного маршрута. Климов отметил, что площадка Межпарламентского союза наиболее подходит для обсуждения данного вопроса, поскольку на нее съедутся почти 2 тыс. парламентариев из 200 стран мира.

- Межпарламентский союз - это своеобразная ООН парламентариев. Это старейшая организация, которая была основана в 1889 году. Она более продуктивна, чем Парламентская ассамблея (основана в 1949 году. - «Известия»). ПАСЕ уже всем оскомину набила, это европейская «курилка», которая ничего не решает, - пояснил парламентарий. - Пора помочь нашим коллегам в Малайзии заставить Запад и Украину реально заниматься расследованием ситуации с Boeing. Там же простые вопросы не разобраны. Почему, если кто-то бесконтрольно завладел установкой «Бук», не был закрыт сектор для полетов. Почему к этому сектору привели самолет? Малайзийцы этого не понимают, они умные люди, но говорят, что Запад их не слышит.

Межпарламентский союз имеет консультативный статус первой категории при ООН, поддерживает контакты с ее секретариатом и специализированными учреждениями, в особенности ЮНЕСКО.

В настоящее время расследование крушения самолета фактически приостановлено. Согласно докладу Совета по безопасности Нидерландов, который был оглашен в начале сентября, пассажирский Boeing авиакомпании Malaysia Airlines, потерпевший крушение в небе над Донецкой областью 17 июля, был технически исправен и распался в воздухе в результате большого количества объектов, которые попали в него извне.

Между тем, известный российский авиационный эксперт Юрий Антипов провел свое расследование трагедии. Вывод: «украинский» «Боинг» - это и есть скандально известный малазийский самолет, пропавший еще в марте над водами Индийского океана.

Напомним, Юрий Антипов имеет военную подготовку: инженер-лейтенант техник по самолету. Он принимал участие в расследовании ряда авиапроисшествий. На днях Юрий Николаевич предложил нам первую часть своего расследования – «Не тот ли «Боинг» сбит над Украиной, который по весне еще пропал?». Сегодня эксперт доказывает еще более убедительно идентичность «украинского» «Боинга» под номером 9M-MRD с «Боингом» - 9M-MRO, бесследно пропавшим в марте. Чтобы вам не путаться в номерах, запомните: номер 9M-MRD – Dонецк. То есть тот самый, что упал под Донецком. Эксперт провел анализ фотографий, внешнего облика подбитого самолета и надписей на нем.

Посмотрите (см. Ссылка) на два характерных отличия, говорящих о том, что Боинг, вылетевший из Голландии, как две капли воды похож на Боинг, пропавший в марте и не похож на Боинг, считающийся сбитым над Украиной.

Эксперт делает выводы:

1. Документально доказана идентичность фюзеляжей (характерных особенностей) Боинг 777-200, пропавшего в марте и Боинг-777-200, сбитого над Украиной.

2. Документально доказана непохожесть фюзеляжей (характерных особенностей) самолета 9M-MRD, считающегося сбитым над Украиной и самолета, готовящегося к вылету из Голландии.

3. Идентификация проведена на основании особенностей иллюминаторов.

4. Идентификация проведена на основании особенности нанесения надписей на бортах.

5. Идентификация проведена на основании сличения характерных повреждений лакокрасочного покрытия на носовых частях самолетов.

6. С учетом пп.№3-5, вероятность идентичности самолета Боинг777-200 (бортовой номер 9M-MRO), пропавшего в марте 2014 и самолета Боинг777-200 (бортовой номер (9M-MRD), сбитого над Украиной, равна практически 100%.

Газета «Золотой Рог», ZRPRESS.RU, Владивосток.

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Теги: малазийский самолет  пропавший боинг-777-200 






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