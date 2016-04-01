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Северная Корея запустила ракету в сторону Японского моря

01 Апреля 2016, 16:18 | В мире

Северная Корея запустила в пятницу, 1 апреля, ракету малой дальности класса «земля-воздух» в сторону Японского моря. Об этом сообщает агенство «Ёнхап» со ссылкой на Объединенный комитет начальников штабов вооруженных сил Республики Корея.

Пуск был произведен в 12:45 по местному времени (06:45 мск) в окрестностях населенного пункта Сондок в провинции Хамгён-Намд. Ракета, как утверждается, пролетела около 100 километров, пишет Лента.ру.

Это уже третий за последние десять дней пуск ракеты КНДР. 29 марта ракета малого радиуса действия, запущенная из окрестностей города Вонсан, пролетела около 200 километров. 21 марта пять ракет малого радиуса действия были выпущены в сторону Японского моря в районе города Хамхын.

Газета «Золотой Рог», Владивосток.

Автор: По материалам информагентств
Теги: КНДР  Корея 






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