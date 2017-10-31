Порядка 240 литров моторного масла изъяли в Приморье

Российский моряк привез в страну 60 банок незадекларированного масла, сообщает Деловая газета «Золотой Рог».

В порт Посьет морского терминала Славянка из Японии прибыл теплоход «ARROW-1». Во время таможенного оформления и осмотра жилых кают членов экипажа, таможенники выявлены товары иностранного производства, незаявленные по установленной законом форме, сообщили в пресс-службе Владивостокской таможни.

«В 10 картонных коробок были обнаружены 60 жестяных банок моторного масла марок «Toyota» и «Lexus», общий вес составил - 240 литров. Масло находилось под спальным местом одного из членов экипажа», - рассказали в пресс-службе таможни.

Так, в ходе разбирательств член экипажа, гражданин России, которому принадлежал товар, заявил об отсутствии товаров, подлежащих письменному декларированию. В отношении данного гражданина возбуждено дело об административном правонарушении, проводится административное расследование. Товар, явившийся предметом правонарушения – изъят.