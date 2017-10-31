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Иностранец попытался подкупить полицейского в Приморье
Он оставил в бардачке автомобиля ДПС 5 тыс. рублей, сообщает Деловая газета «Золотой Рог»
Сотрудники ДПС в Пограничном районе остановили фигуранта в автомобиле в связи с нарушением им правил дорожного движения. Во время оформления протокола находясь в салоне служебного автомобиля иностранный гражданин положил 5 тыс. рублей в бардачок на приборной панели, сообщили в пресс-службе прокуратуры Приморского края.
«За денежное вознаграждение фигурант попросил не привлекать его к ответственности за административное правонарушение. Однако действия взяткодателя не были доведены до конца, поскольку инспектор ДПС сообщил о случившемся в дежурную часть ОМВД России по Пограничному району», - рассказали в пресс-службе ведомства.
В настоящее время уголовное дело в отношении иностранного гражданина, который обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30, ч. 1 ст. 291.2 УК РФ направлено прокурором в суд для рассмотрения по существу.
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