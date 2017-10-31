В Приморье перед судом предстанет работодатель, задолжавший 3 млн рублей

Дело передано в городской суд, сообщает Деловая газета «Золотой Рог».

В Находке следователями СКР по Приморскому краю завершено расследование уголовного дела в отношении директора ООО «Стройпромсервис». Он обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 145.1 УК РФ, невыплата заработной платы свыше двух месяцев, сообщили в пресс-службе СКР по Приморскому краю.

«По версии следствия, в период времени с апреля по август 2017 года обвиняемый свыше двух месяцев не выплачивал заработную плату работникам предприятия. В результате чего образовалась задолженность по оплате труда на общую сумму выше 3 млн. рублей. При возможности своевременно выплатить заработную плату, обвиняемый решал материальные проблемы юридического лица и распоряжался денежными средствами в личных целях», - рассказали в пресс-службе ведомства.

В настоящее время задолженность перед работниками погашена в полном объеме.

Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.