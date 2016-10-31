www.zrpress.ru
Курсы валют ( )
USD: 62.9 р. 100 JPY: 59.74 р.
EUR: 68.68 р. 10 CNY: 92.78 р.
Индексы ( )

|

Актуальные темы

Finam

Новости finance.comon.ru

LentaInformNews

Происшествия
Распечатать

Водитель полиции из Владивостока занимался вымогательством

31 Октября 2016, 17:00 | Приморье

Первомайским районным судом Владивостока вынесен обвинительный приговор местному жителю, 1993 г.р., осужденному за совершение преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 161 УК РФ (грабеж) и ч. 1 ст. 286 УК РФ (превышение должностных полномочий). Об этом сообщает Деловая газета "Золотой Рог", со ссылкой на краевую Прокуратуру.

Как установлено в судебном заседании, подсудимый, будучи сотрудником ФГКУ УВО УМВД России по Приморскому краю и состоящий в должности полицейского (водителя) роты в составе батальона полиции отдела вневедомственной охраны по городу Владивостоку, исполняя свои должностные обязанности на служебном автомобиле отклонился от маршрута патрулирования и проехал в район дома № 2 по ул. Фадеева в г. Владивостоке.

Там подсудимый, не имея соответствующих законных оснований, потребовал от двух граждан Республики Вьетнам сесть в служебный автомобиль, после чего проехал с ними в район дома № 8 по ул. Киевская в г. Владивостоке, где потребовал выйти из машины и выложить из карманов все находящиеся при них ценности, чем явно вышел за пределы своих полномочий. Затем фигурант дела взял с капота автомашины денежные средства, принадлежащие указанным иностранным гражданам на общую сумму 27,5 тыс. руб.

Согласившись с позицией государственного обвинителя, суд признал подсудимого виновным в совершении указанных преступлений, приговорив его за содеянное к 2 годам 6 месяцам лишения свободы условно с испытательным сроком 3 года.

Газета «Золотой Рог», Владивосток.

Автор:
Теги: полиция  прокуратура  владивосток 



Новости тематики




Новости раздела






Loading...


Loading...


Комментарии

  • Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
  • Запрещается:
    1. Нецензурная брань.
    2. Личные оскорбления в любом виде.
    3. Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
    4. Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
    5. Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
    6. Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
    7. Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
    8. Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
    9. Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
    10. Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.

 

Авторизация:


Анонимно
Авторизовано
E-mail:
Пароль:

Популярно


MarketGidNews

© ОАО «Издательская компания «Золотой Рог», 1996—2011 гг.

Свидетельство о регистрации СМИ Эл №77-8116 от 24.07.2003 г. Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций.

Об использовании материалов сайта

Адрес
690600, г. Владивосток, пр-т Красного знамени 10

Контакты
Тел./факс: (4232) 45-04-85, 45-03-94
E-mail: priem@zrpress.ru

Отдел рекламы
Тел./факс: (4232) 45-87-22, 45-92-22
E-mail: reklama@zrpress.ru

Отдел маркетинга
и распространения
Тел./факс: (4232) 45-66-27
E-mail: podpiska@zrpress.ru