Водитель полиции из Владивостока занимался вымогательством

Первомайским районным судом Владивостока вынесен обвинительный приговор местному жителю, 1993 г.р., осужденному за совершение преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 161 УК РФ (грабеж) и ч. 1 ст. 286 УК РФ (превышение должностных полномочий). Об этом сообщает Деловая газета "Золотой Рог", со ссылкой на краевую Прокуратуру.

Как установлено в судебном заседании, подсудимый, будучи сотрудником ФГКУ УВО УМВД России по Приморскому краю и состоящий в должности полицейского (водителя) роты в составе батальона полиции отдела вневедомственной охраны по городу Владивостоку, исполняя свои должностные обязанности на служебном автомобиле отклонился от маршрута патрулирования и проехал в район дома № 2 по ул. Фадеева в г. Владивостоке.

Там подсудимый, не имея соответствующих законных оснований, потребовал от двух граждан Республики Вьетнам сесть в служебный автомобиль, после чего проехал с ними в район дома № 8 по ул. Киевская в г. Владивостоке, где потребовал выйти из машины и выложить из карманов все находящиеся при них ценности, чем явно вышел за пределы своих полномочий. Затем фигурант дела взял с капота автомашины денежные средства, принадлежащие указанным иностранным гражданам на общую сумму 27,5 тыс. руб.

Согласившись с позицией государственного обвинителя, суд признал подсудимого виновным в совершении указанных преступлений, приговорив его за содеянное к 2 годам 6 месяцам лишения свободы условно с испытательным сроком 3 года.

Газета «Золотой Рог», Владивосток.