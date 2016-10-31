Во Владивостоке совершено нападение на кредитно-потребительской кооператив

Подозреваемый задержан, в полиции он дал признательное показание, сообщили Деловой газете «Золотой рог» в пресс-службе ведомства.



В дежурную часть отдела полиции № 4 УМВД России по городу Владивостоку поступило сообщение работника кредитно-потребительского кооператива. Женщина сообщила, что неизвестный, угрожая предметом, похожим на гранату, похитил мобильный телефон и деньги из кассы.



На место прибыла следственно-оперативная группа. Полицейские опросили потерпевшую, осмотрели место происшествия. Ориентировка с приметами злоумышленника была передана наружным нарядам полиции.



В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудники полиции задержали 29-летнего жителя пос. Пограничный, подозреваемого в разбое. Мужчину доставили в отдел полиции, где он дал признательные показания. Задержанный пояснил, что похищенный телефон продал, деньги потратил по своему усмотрению. Кроме того, подозреваемый признался в ранее совершенном преступлении: из ювелирного магазина в краевом центре злоумышленник путем обмана похитил украшения на сумму 105 тыс. рублей.



В следственном подразделении отдела полиции возбуждены уголовные дела по статьям 162 и 159 УК РФ, разбой и мошенничество, соответственно.



В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Полицейские проверяют его на причастность к ранее совершенным имущественным преступлениям.



Иван КРЫШАН.

Газета «Золотой Рог», Владивосток.