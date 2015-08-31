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Лето решило напоследок утопить Приморье (ФОТОРЕПОРТАЖ)

31 Августа 2015, 13:19 | Приморье

Приморье всю неделю мучил тайфун «Гони». От его разрушительной силы так или иначе пострадали большинство районов края и Владивосток, сообщает деловая газета «Золотой Рог».

Губернатор Приморского края Владимир МИКЛУШЕВСКИЙ оперативно посетил подтопленные после циклона населенные пункты Уссурийского городского округа, где вода прорвала сразу несколько дамб. Глава региона пообщался с местными жителями и пообещал, что им будет оказана всесторонняя помощь, акцентировав, что она должна быть оперативной. «Составляйте быстро акты и выплачивайте материальную помощь людям», - поручил Губернатор главе администрации Уссурийска. На территории округа сейчас развернуты три пункта временного размещения на период борьбы с последствиями стихии.

По словам главы администрации Уссурийского городского округа Евгения КОРЖА, едой и теплом жители подтопленных сел обеспечены. На момент подготовки материала к печати из-за сложной паводковой обстановки особый режим действовал в шести районах Приморья: Партизанский, Пограничный, Ольгинский, Октябрьский, Ханкайский муниципальные районы и Уссурийский городской округ.

Фото Primorsky.Ru, Владислава ГРЕБЕНБКА, пресс-служб.

Газета «Золотой Рог», Владивосток.

 




 

 

 

 

 

 

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Теги: паводок  Тайфун 



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