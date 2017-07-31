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В Приморье во время пересечения границы гражданин КНР лишился $21 тыс.
Кроме конфискации средств суд назначил ему штраф в размере 3,7 млн рублей, сообщает Деловая газета «Золотой Рог».
В декабре 2016 года гражданин КНР не задекларировал крупную денежную сумму на таможенном автомобильном посту Полтавка. В результате он незаконно переместил через границу спрятанные деньги, в том числе на дне своей сумки.
Октябрьский районный суд Приморского края по данному делу вынес приговор в отношении фигуранта, предусмотренный ч. 1 ст. 200.1 УК РФ, незаконное перемещение через таможенную границу Таможенного союза в рамках ЕврАзЭС наличных денежных средств в крупном размере.
«Признав подсудимого виновным в совершении указанного преступления, суд назначил ему за содеянное наказание в виде штрафа в размере свыше 3,7 млн рублей. Также судом было принято решение о конфискации в собственность государства незаконно перемещенных денежных средств», - сообщили в пресс-службе Приморской прокуратуры.
Добавим, что осужденный, не согласившись с приговором районного суда, решил обжаловать его. Приморский краевой суд оставил приговор суда первой инстанции без изменения, апелляционную жалобу стороны защиты – без удовлетворения.
Иван КРЫШАН
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