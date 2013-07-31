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Онищенко может закрыть рынок для некоторых видов рыб

31 Июля 2013, 22:08 | Приморье

Некоторые хищные виды рыб, обитающие в водах дальневосточных морей, через некоторое время после аварии на атомной станции "Фукусима-1" могут аккумулировать в себе значительный уровень радиации, в связи с чем встанет вопрос о допуске на рынок продукции из них, сообщил журналистам в среду глава Роспотребнадзора Геннадий Онищенко.

"Сегодня в воды выпало гораздо больше долгоживущих радионуклидов, чем наш Чернобыль выбросил в воздух. Мы ждем, что некоторые хищные рыбы через некоторое время через пищевые цепочки аккумулируют в себе значимый уровень радиации для того, чтобы мы их пускали или не пускали на пищевой рынок. Это может произойти. И за этим мы следим", — сказал он на брифинге в Москве.

По его словам, исследования ихтиологов показывают, что в той части побережья Японии, где основная часть радионуклидов попала в воду, водятся те виды рыб, которых практически нет в российских дальневосточных морях.

Авария на АЭС "Фукусима-1" из-за цунами 11 марта 2011 года привела к утечкам радиоактивных веществ в окружающую среду. Полная ликвидация последствий аварии займет 30-40 лет. Ранее компания-оператор АЭС ТЕРСО заявила о превышении норм содержания стронция и трития в грунтовой воде около второго блока станции. Кроме этого, было также заявлено о повышении уровня содержания радиоактивного трития в морской воде близ станции, пишет РИА "Новости".
 

Автор: РИА "Новости"
Теги: Фукусима  радиация 



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Комментарии

  • Псевдоним22:35, 31.07.2013#

    у аНИЩЕНКО В ГОЛОВЕ НУКЛИДЫ. рЕБЯТА ВОЗМИТЕ НОРМАЛЬНЫЙ ДОЗИМЕТР А НЕ ОГРАНИЧИНЫЙ И ОХУ. . . ИТЕ

  • Псевдоним22:42, 31.07.2013#

    Онищенко пора закрыть НАВСЕГДА в Кащенко!!!!!

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