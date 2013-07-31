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Онищенко может закрыть рынок для некоторых видов рыб
"Сегодня в воды выпало гораздо больше долгоживущих радионуклидов, чем наш Чернобыль выбросил в воздух. Мы ждем, что некоторые хищные рыбы через некоторое время через пищевые цепочки аккумулируют в себе значимый уровень радиации для того, чтобы мы их пускали или не пускали на пищевой рынок. Это может произойти. И за этим мы следим", — сказал он на брифинге в Москве.
По его словам, исследования ихтиологов показывают, что в той части побережья Японии, где основная часть радионуклидов попала в воду, водятся те виды рыб, которых практически нет в российских дальневосточных морях.
Авария на АЭС "Фукусима-1" из-за цунами 11 марта 2011 года привела к утечкам радиоактивных веществ в окружающую среду. Полная ликвидация последствий аварии займет 30-40 лет. Ранее компания-оператор АЭС ТЕРСО заявила о превышении норм содержания стронция и трития в грунтовой воде около второго блока станции. Кроме этого, было также заявлено о повышении уровня содержания радиоактивного трития в морской воде близ станции, пишет РИА "Новости".
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у аНИЩЕНКО В ГОЛОВЕ НУКЛИДЫ. рЕБЯТА ВОЗМИТЕ НОРМАЛЬНЫЙ ДОЗИМЕТР А НЕ ОГРАНИЧИНЫЙ И ОХУ. . . ИТЕ