Автомобильный мост рухнул в Приморье

ПРИМОРЬЕ, 31 июля, ZRPRESS. 31 июля в 15.20 в Центр управления в кризисных ситуациях поступила информация об обрушении 3 пролётов моста через ручей Шумный в Чугуевском районе.

Мост расположен на дороге местного значения между Чугуевкой и пос. Шумный. В результате происшествия погибших и пострадавших нет. Движение транспорта организовано по объездной дороге. Внедорожники переезжают ручей в брод.

Восстановлением повреждений занимаются специалисты ОАО «Примавтодор». Причины обрушения устанавливают специалисты.

«Золотой Рог».