Михаловских гаишников приструнили

В Приморском крае осуждено должностное лицо государственной инспекции безопасности дорожного движения милиции общественной безопасности ОВД по Михайловскому муниципальному району.

Михайловским районным судом бывший начальник ОГИБДД МОБ ОВД по Михайловскому муниципальному району Владимир Гурман осужден за злоупотребление должностными полномочиями (ч. 1 ст. 285 УК РФ).

В судебном заседании установлено, что Гурман стал очевидцем дорожно-транспортного происшествия, произошедшего в ноябре 2010 года в с.Михайловка. В момент столкновения двух автомобилей он находился в качестве пассажира в одном из них, которым управлял подчиненный ему по службе сотрудник.

Опасаясь привлечения к дисциплинарной ответственности, желая скрыть факт участия в дорожно-транспортном происшествии, Гурман дал указание своему подчиненному, управлявшему автомобилем, покинуть место происшествия и принять меры к сокрытию следов его участия в аварии.

За содеянное подсудимый приговорен к штрафу в размере 40 тыс. рублей. Виновность лица, непосредственно совершившего дорожно-транспортное происшествие, в настоящий момент определяют органы следствия, сообщает Елена Телегина, старший помощник прокурора Приморского края.