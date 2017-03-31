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В Приморье за контрабанду наркотиков осудили двух иностранцев
Летом 2015 года в ручной клади они попытались провести 18 кг синтетических наркотиков, сообщили Деловой газете «Золотой Рог» в пресс-службе Прокуратуры Приморского края.
Приморский краевой суд в конце декабря 2016 года вынес приговор двум иностранным гражданам, которые осуждены за контрабанду наркотиков в особо крупном размере по ч. 4 ст. 229.1 УК РФ. Подсудимые, не согласившись с приговором краевого суда обжаловали его в апелляционном порядке. Суд второй инстанции не нашел оснований для изменения состоявшегося судебного решения, признав доводы защиты необоснованными.
Преступление было совершено в июле 2015 года. Фигуранты в ручной клади (под видом сахара) пытались ввезти на территорию Российской Федерации партию синтетических наркотических средств, равную примерно 60 тыс. разовых доз, с целью их дальнейшего распространения.
Они были задержаны в зале таможенного контроля на таможенном посту МАПП Пограничный Уссурийской таможни в результате совместных оперативно-розыскных мероприятий, проведенных УФСКН России по Приморскому краю и Уссурийской таможней.
Стоимость обнаруженной партии на рынке сбыта наркотиков составляла порядка 40 млн рублей.
Согласившись с мнением государственного обвинения, суд признал подсудимых виновными в совершении указанного преступления и приговорил их за содеянное к 16 годам 6 месяцам и 17 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима.
Иван КРЫШАН.
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