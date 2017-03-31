Приморец повесил в поликлинике объявление по оформлению медсправок

На объявлении он оставил свой контактный номер, но справками он заниматься не собирался, сообщили Деловой газете «Золотой Рог» в пресс-службе Прокуратуры Приморского края.

В Уссурийске окончено судебное слушание по делу о мошенничестве в сфере оказания услуг. Приговором Уссурийского районного суда житель с. Борисовка, 28.10.1991 года рождения, признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 159 УК РФ, мошенничество, совершенное с причинением значительного ущерба гражданину.

В суде установили, что в ноябре 2016 году фигурант разместил в фойе поликлиники с. Покровка объявление об оказании им услуг по оформлению медицинских справок, где указал свой номер контактного телефона. При этом он заведомо знал, что не будет выполнять принятые на себя обязательства по оказанию помощи в оформлении таких справок.

В дальнейшем, при общении с позвонившей ему «клиенткой» он сообщил последней о своей возможности оформить нужную ей медицинскую справку для трудоустройства на должность специалиста по охране труда и техники безопасности.

При личной встрече женщина передала фигуранту за обещанную им услугу 5 тыс. рублей, которые он похитил и распорядился ими по собственному усмотрению. Подсудимый вину в инкриминируемом деянии признал полностью, уголовное дело рассмотрено судом в особом порядке.

С учетом смягчающих наказание обстоятельств суд приговорил фигуранта за содеянное к 1 году лишения свободы условно с испытательным сроком 1 год.

Иван КРЫШАН.