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В Приморье поймали поджигателя
Ему грозит штрафа в размере до 4 тыс. рублей, сообщили Деловой газете «Золотой Рог» в пресс-службе ГУ МЧС России по Приморскому краю.
Очередной поджигатель сухой растительности был выявлен членами патрульно-контрольной группы 30 марта в ходе рейда в селе Хороль Приморского края. Он осуществлял выжигание сухой травы неподалёку от жилого сектора на улице Степная. За совершение данного антиобщественного деяния и нарушение правило пожарной безопасности, безответственный гражданин был привлечён к административной ответственности по ч. 2 ст. 20.4 КоАП РФ.
«С наступлением весны многие граждане начали приводить в порядок свои приусадебные участки, зачастую с разжиганием костров, а также выжиганием сухой травы, забывая, что огонь может и не простить беспечности. В результате возникновение палов приводит к возгоранию надворных построек и других объектов. С установлением сухой и ветреной погоды в Приморском крае введен особый противопожарный режим. В его условиях запрещается разведение костров и сжигание мусора. Повсеместно на всей территории Приморья проводятся рейдовые мероприятия по выявлению нарушений установленного противопожарного режима», - сообщили в ведомтсве.
Добавим, что сотрудники Управления надзорной деятельности Приморского края напоминает гражданам о соблюдении требований противопожарного режима. Нарушители будут выявляться членами межведомственных патрульно-контрольных групп, и наказываться по всей строгости закона.
Иван КРЫШАН.
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