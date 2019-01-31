Распространение заразы остановить не удается

При выезде из зоны заражения в Новоникольске автомобили жителей дезинфицируют

Вслед за Михйаловским районом режим чрезвычайной ситуации муниципального характера в связи с вспышками ящура среди свиней введен в Уссурийском городском округе Приморского края. Кроме того, больные ящуром животные выявлены еще в одном муниципалитете - Октябрьском районе.

Вспышка ящура в Уссурийском городском округе была выявлена еще 25 января. На данный момент два очага заражения в селе Новоникольск, который относится к Уссурийску, купированы карантинными постами. На участках регулярно дежурят ветеринарные врачи и сотрудники полиции. В самом очаге находятся три частных дома. При выезде из зоны заражения автомобили жителей дезинфицируют.

Уничтожено 13 зараженных свиней из двух хозяйств. Привито более 14 тыс. свиней, всего в округе их 18 тыс. Планируется привить оставшихся. Повторная вакцинация пройдет через 10-15 дней. Реализация мясных продуктов любого вида животных в угрожаемой зоне, в которую входят все населенные пункты округа, запрещена.

Ранее ящур был обнаружен в свинокомплексах в Михайловском и Спасском районах, где содержится более 65 тыс. свиней. Поголовье будет уничтожено. Проводится комплекс карантинных мероприятий. Возбуждено уголовное дело по факту нарушения ветеринарных правил.

Администрация Михайловского района после вспышки ящура ввела карантинные меры. В карантинной зоне выставлены круглосуточные посты, запрещен выезд и выезд, проводится дезинфекция, клинический осмотр животных, обязательная вакцинация восприимчивых животных. Отменить карантин планируется через 28 дней после уничтожения последнего восприимчивого животного и проведения комплекса мероприятий.

Вице-премьер, полпред президента РФ в Дальневосточном федеральном округе Юрий ТРУТНЕВ заявил, что Минсельхоз поможет Приморскому краю в борьбе с заболеванием ящуром свиней. Вице-премьер подчеркнул, что допустившие вспышку ящура должностные лица понесут наказание.

По его словам, в Приморье еще до выявления заболеваний проходило совещание, где давались поручения не допустить болезнь в регион.

Досье газеты «Золотой Рог»: Ящур - острое вирусное заболевание из группы антропозоонозов (инфекционных болезней животных, которыми болеет также и человек). Более чем у 50% заболевших животных наступает смертельный исход в течение 2-3 суток. Основной путь инфицирования людей - через сырое молоко больных животных и продукты его переработки, реже - через мясо.