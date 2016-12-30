Актуальные темы
Finam
LentaInformNews
Туроператору в Приморье угрожает штраф в 2 миллиона рублей
Законсервировав свыше 170 гектаров сельхозземель, владельцем которых числится турфирма, препятствует насыщению приморского рынка необходимыми продуктами, сообщает деловая газета «Золотой Рог».
Необрабатываемые несколько лет подряд сельскохозяйственные участки заросли многолетней сорной растительностью, покрылись многолетним кустарником и деревьями. Совокупная площадь заброшенных земель составила свыше 170 гектаров.
В ходе проверок, проведенных на основании поступивших из администрации г. Артёма материалов о простаивании сельхозземель, инспекторами управления Россельхознадзора по Приморскому краю и Сахалинской области в окрестностях п. Заводской выявлено 3 крупных участка земель сельскохозяйственного назначения совокупной площадью 171 гектар, простаивающих без дела несколько лет подряд. За это время участки успели зарасти многолетней сорной растительность, сухостоем, кустарником и даже деревьями. Следы сельскохозяйственной деятельности отсутствуют.
Все три участка принадлежат на правах собственности коммерческой компании из г. Владивостока, основным видом деятельности которой является деятельность туристических агентств. На рассмотрение дела об административном правонарушении директор фирмы не явился, несмотря на то, что был извещен надлежащим образом.
Как отметили в отделе земельного надзора управления Россельхознадзора по Приморскому краю и Сахалинской области, несмотря на то, что данные земельные участки простаивают уже несколько лет, их владелец не принял никаких мер к вводу их в сельскохозяйственный оборот путём передачи в субаренду другому сельскохозяйственному пользователю, либо к отказу от них.
В настоящее время коммерческой компании за невыполнение требований земельного законодательства грозят штрафные санкции в размере от 1,2 до 2,1 млн. рублей.
Новости тематики
- Туроператору в Приморье угрожает штраф в 2 миллиона рублей
- Обыски в администрации Дальнегорска в Приморье связаны с "квартирным вопросом"
- На приморского депутата и его сообщника заведено уголовное дело
- У предпринимателя в Приморье пытаются забрать землю
- На экс-главу района Приморского края завели уголовное дело
- В Приморском крае в суд направлено уголовное дело о преступлении в сфере долевого строительства
Новости раздела
- Туроператору в Приморье угрожает штраф в 2 миллиона рублей
- В Приморье интернет-мошеннику суд вынес приговор
- Приморцев на Новый год накормят кишечной палочкой, стафилококком, плесенью, личинками и много чем еще
- Организаторам фирмы по "взрослому" досугу вынесен приговор во Владивостоке
- Приморцам перед Новым годом рассказали, как отличить контрафактный алкоголь от настоящего
- Два жителя Хабаровска хотели продать шкуру амурского тигра за 600 тыс. рублей
- Во Владивостоке полицейские изъяли у пассажира внедорожника героин
- Выявить контрафактный алкоголь приморцам помогут смартфоны
- В Приморье будут судить директора управляющей компании за дачу взятки
- В Приморье вынесен приговор иностранцам за контрабанду наркотиков
Комментарии
- Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
- Запрещается:
- Нецензурная брань.
- Личные оскорбления в любом виде.
- Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
- Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
- Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
- Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
- Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
- Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
- Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
- Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.
Популярно
- В Приморье коммерческая недвижимость уже не обогащает
- Владивостоку простили без малого миллиард рублей долга
- Банк жены Дарькина сворачивает программу "Мой дельфин"
- Корея отбивается от нелегальных трудовых мигрантов из Приморья
- Во Владивостоке попытались продать школу
- В Приморье будут судить директора управляющей компании за дачу взятки
- Губернатор Приморского края подведет итоги года
- "Приморские партизаны" могут вновь лишиться свободы
- Владимир Путин впервые за многие годы ни разу не упомянул Владивосток
- Выявить контрафактный алкоголь приморцам помогут смартфоны