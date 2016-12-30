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Туроператору в Приморье угрожает штраф в 2 миллиона рублей

30 Декабря 2016, 10:41 | Приморье

Законсервировав свыше 170 гектаров сельхозземель, владельцем которых числится турфирма, препятствует насыщению приморского рынка необходимыми продуктами, сообщает деловая газета «Золотой Рог».

Необрабатываемые несколько лет подряд сельскохозяйственные участки заросли многолетней сорной растительностью, покрылись многолетним кустарником и деревьями. Совокупная площадь заброшенных земель составила свыше 170 гектаров.

В ходе проверок, проведенных на основании поступивших из администрации г. Артёма материалов о простаивании сельхозземель, инспекторами управления Россельхознадзора по Приморскому краю и Сахалинской области в окрестностях п. Заводской выявлено 3 крупных участка земель сельскохозяйственного назначения совокупной площадью 171 гектар, простаивающих без дела несколько лет подряд. За это время участки успели зарасти многолетней сорной растительность, сухостоем, кустарником и даже деревьями. Следы сельскохозяйственной деятельности отсутствуют.

Все три участка принадлежат на правах собственности коммерческой компании из г. Владивостока, основным видом деятельности которой является деятельность туристических агентств. На рассмотрение дела об административном правонарушении директор фирмы не явился, несмотря на то, что был извещен надлежащим образом.

Как отметили в отделе земельного надзора управления Россельхознадзора по Приморскому краю и Сахалинской области, несмотря на то, что данные земельные участки простаивают уже несколько лет, их владелец не принял никаких мер к вводу их в сельскохозяйственный оборот путём передачи в субаренду другому сельскохозяйственному пользователю, либо к отказу от них.

В настоящее время коммерческой компании за невыполнение требований земельного законодательства грозят штрафные санкции в размере от 1,2 до 2,1 млн. рублей.

Газета «Золотой Рог», Владивосток.

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Теги: Россельхознадзор  недвижимость  турфирма  участок 






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