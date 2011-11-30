Жителям Приморского края приготовили около 10 тонн кеты с душком

ВЛАДИВОСТОК, 30 ноября, ZRPRESS. Во Владивостоке изъято свыше 9 тонн сомнительного качества кеты, прибывшей с Чукотки по недействительному ветеринарному свидетельству. Продукция предназначалась в адрес одного из предпринимателей города Уссурийска. Возбуждено дело об административном правонарушении.

В ходе проведения мероприятий по государственному ветеринарному надзору за поступающей на территорию Приморского края продукцией животного происхождения, специалистами Россельхознадзора был досмотрен прибывший из Чукотского автономного округа рефрижераторный контейнер с рыбопродукцией.

В ходе осмотра содержимого контейнера и сопровождающих его документов, проверяющими обнаружено, что вся поставленная продукция не отвечает требованиям о качестве и безопасности, предъявляемым к пищевой продукции и является потенциально опасной для её потребителей. В связи с тем, что получателем продукции является уссурийский индивидуальный предприниматель Галина Гусаковская, вся рыбопродукция, судя по всему, предназначалась для реализации на территории города Уссурийска.

Всего в контейнере находилось 9,3 тонн упакованной в мешки потрошёной кеты. На всех мешках отсутствует маркировка изготовителя, нет удостоверений качества и безопасности, отсутствуют документы поставщика, не известна дата выпуска продукции и, соответственно, окончание срока её хранения. Вся продукция имела явные признаки недоброкачественности и соответствующий специфический запах. Кроме того, в сопровождающем груз, выданном на Чукотке, ветеринарном свидетельстве не указаны обязательные сведения о дате изготовления продукции, на оборотной стороне свидетельства проставлен недействительный штамп Россельхознадзора.

В настоящее время, в отношении отправителя груза Александра Гусаковского, который является мужем индивидуального предпринимателя Галины Гусаковской (получателя груза), возбуждено дело об административном правонарушении, вся продукция изъята и помещена на изолированное хранение.