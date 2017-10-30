В Приморье перед судом предстанет учредитель "своей" компании

Приморец зарегистрировал на себя фирму по просьбе своего знакомого, сообщает Деловая газета «Золотой Рог».

Местный житель г. Уссурийска за денежное вознаграждение, зарегистрировал на свое имя ООО, при этом заниматься предпринимательской деятельностью он не собирался, сообщили в пресс-службе прокуратуры Приморского края.

«Получив от своего соучастника пакет документов, необходимых для создания юридического лица, фигурант обратился в Межрайонную инспекцию Федеральной налоговой службы, где предоставил паспорт гражданина Российской Федерации на свое имя и документы о создании компании. На основании представленных документов в июле 2016 года юридическое лицо было зарегистрировано, ему присвоен идентификационный номер налогоплательщика», - рассказали в пресс-службе надзорного ведомства.

При этом единственным учредителем и руководителем этой фирмы выступил фигурант. Сведения о создании юридического лица были внесены в единый государственный реестр юридических лиц, и он получил свидетельство о регистрации.

После регистрации компании фигурант дела передал все документы своему соучастнику и получил от него вознаграждение.

В настоящее время уголовное дело в отношении гр-на А. утверждено. Он обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 173.2 УК РФ, предоставление документа, удостоверяющего личность, с целью внесения в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставном лице. Материалы дела направлены прокурором в суд для рассмотрения по существу.