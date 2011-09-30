В Приморье запрещен ввоз свыше 22 тонн зараженной плодоовощной продукции

Управлением Россельхознадзора по Приморскому краю предотвращен занос и, соответственно, заражение российской территории опасным для отечественного сельского хозяйства карантинным организмом. В Китай возвращено свыше 22 тонн плодоовощной продукции.

Как стало известно, при проведении государственного карантинного фитосанитарного контроля на Государственной границе ввозимой на территорию Приморского края продукции растительного происхождения, специалистами Пограничного фитосанитарного поста в партии фруктовой продукции, поставленной в адрес Общества с ограниченной ответственностью "Фэмили" из Китайской Народной Республики, это персики, виноград, дыни, нектарины и яблоки, общим весом 22,7 тонн, обнаружен карантинный для Российской Федерации вредитель растений - восточная плодожорка.

Проведенные Приморским филиалом ФГБУ «Всероссийский центр карантина растений» Россельхознадзора лабораторные исследования подтвердили, что заражению подверглась часть продукции, а именно 2258 килограммов нектаринов.

В настоящее время все 22,7 тонны небезопасной продукции возвращены обратно в Китайскую Народную Республику.

По информации отдела карантина растений Управления Россельхознадзора по Приморскому краю, восточная плодожорка в странах её распространения является наиболее опасным и экономически значимым вредителем плодовых культур. В Европе этот вид повреждает до 90% плодов и побегов персика, до 50% плодов груш. В Китае этот вредитель уничтожает до 50% урожая груш.