Актуальные темы
Finam
LentaInformNews
В Приморье запрещен ввоз свыше 22 тонн зараженной плодоовощной продукции
Управлением Россельхознадзора по Приморскому краю предотвращен занос и, соответственно, заражение российской территории опасным для отечественного сельского хозяйства карантинным организмом. В Китай возвращено свыше 22 тонн плодоовощной продукции.
Как стало известно, при проведении государственного карантинного фитосанитарного контроля на Государственной границе ввозимой на территорию Приморского края продукции растительного происхождения, специалистами Пограничного фитосанитарного поста в партии фруктовой продукции, поставленной в адрес Общества с ограниченной ответственностью "Фэмили" из Китайской Народной Республики, это персики, виноград, дыни, нектарины и яблоки, общим весом 22,7 тонн, обнаружен карантинный для Российской Федерации вредитель растений - восточная плодожорка.
Проведенные Приморским филиалом ФГБУ «Всероссийский центр карантина растений» Россельхознадзора лабораторные исследования подтвердили, что заражению подверглась часть продукции, а именно 2258 килограммов нектаринов.
В настоящее время все 22,7 тонны небезопасной продукции возвращены обратно в Китайскую Народную Республику.
По информации отдела карантина растений Управления Россельхознадзора по Приморскому краю, восточная плодожорка в странах её распространения является наиболее опасным и экономически значимым вредителем плодовых культур. В Европе этот вид повреждает до 90% плодов и побегов персика, до 50% плодов груш. В Китае этот вредитель уничтожает до 50% урожая груш.
Новости тематики
- Главный удар тайфуна принял на себя Тернейский район
- Помощь пострадавшим от паводка приморцам окажут из краевого резервного фонда
- Андрей Тарасенко выступил с предложением о строительстве дамбы в Уссурийске
- Ученые просят оказать помощь очевидцев прошедшего землетрясения в Приморском крае
- Начались восстановительные работы на участке трассы Артем - Находка
- В Приморье задержали подозреваемых в сбыте фальшивых купюр
- Приморец устроился работать на государственную службу по поддельному диплому
- В Приморье продолжаются поиски пропавшего мальчика
- В Приморье появились качественные подделки денежных купюр
- Приморские спасатели перешли в режим повышенной готовности
Новости раздела
- Главный удар тайфуна принял на себя Тернейский район
- Неопознанный самолет вновь внаглую летал у берегов Приморья
- Во Владивостоке все службы жизнеобеспечения работают в режиме повышенной готовности
- Неопознанный самолет нарушил воздушное пространство России в Приморье
- Помощь пострадавшим от паводка приморцам окажут из краевого резервного фонда
- Андрей Тарасенко выступил с предложением о строительстве дамбы в Уссурийске
- Ученые просят оказать помощь очевидцев прошедшего землетрясения в Приморском крае
- Начались восстановительные работы на участке трассы Артем - Находка
- В Приморье задержали подозреваемых в сбыте фальшивых купюр
- Приморец устроился работать на государственную службу по поддельному диплому
Комментарии
- Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
- Запрещается:
- Нецензурная брань.
- Личные оскорбления в любом виде.
- Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
- Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
- Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
- Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
- Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
- Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
- Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
- Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.
Популярно
- Во Владивостоке появится новый супермост
- Билет на рейс Москва - Владивосток побил рекорд стоимости
- Дарькин устроился на работу в банк супруги
- "Люди толпами едут в Москву оформлять пенсии"
- Неопознанный самолет вновь внаглую летал у берегов Приморья
- Губернатора Приморья определят во втором туре
- Японцы опять везут на ВЭФ во Владивосток целый воз пустых обещаний
- Во Владивостоке покажут, приготовят и съедят гигантского "морского монаха"
- Экс-мэр Владивостока рассказал об уникальном объекте во Владивостоке
- Граница на чиновничьем замке