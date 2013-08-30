Приехавшим в Приморье хабаровским сиротам нечего надеть

В дальнегорском лагере «Чайка» сейчас находятся 36 детей из детских домов Хабаровского края. В конце смены они должны были отправиться обратно, но в соседнем крае введен режим чрезвычайной ситуации, там продолжаются подтопления. Возвращаться им пока некуда. Тем временем в Приморье продолжают прибывать дети из пострадавших от наводнения регионов.



Как сообщил председатель комитета по социальной политике Дальнегорской городской Думы Александр ЛЕСКОВ, положение в лагере сложное. «Конечно, забили тревогу — ребята ходят в майках и шлепках, и прислать теплую одежду им некому и неоткуда. Уже подключились наши общественники: сегодня в лагерь «Чайка» привезли первую партию теплых вещей, игрушек, собранных Советом ветеранов, организацией «Дети войны», обществом инвалидов, центром социального обслуживания. Но этого мало», - говорит депутат. За помощью обратились в «Центр развития Дальнегорска».



«Мы сегодня встретились с директором лагеря, пообщались с ребятами. Ситуация очень серьезная: в лагере сейчас находятся и совсем маленькие дети, первоклассники, самые старшие — восьмиклассники. Им всем не хватает теплой одежды, и, самое главное, — обуви, - рассказал руководитель «Центра развития Дальнегорска» Андрей ГОЛОВКОВ. - Решим ситуацию с закупками максимально оперативно — привезем в лагерь как минимум по одной паре кроссовок, ботинок для каждого ребенка уже сегодня».



Дети-сироты из Хабаровского края будут жить в дальнегорском лагере «Чайка» до 17 сентября. Скоро к ним присоединятся 17 детей из пострадавшего от наводнения региона. Еще 54 ребенка прибудут в дальнегорский лагерь «Дружба». Всего Приморье примет до 2000 детей из Амурской области, Хабаровского края, Еврейской автономной области.



Татьяна КУРОЧКИНА. ZRPRESS.RU, Владивосток.