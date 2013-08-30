www.zrpress.ru
Курсы валют ( )
USD: 63.23 р. 100 JPY: 57.22 р.
EUR: 73.71 р. 10 CNY: 95.5 р.
Индексы ( )

|

Актуальные темы

Finam

Новости finance.comon.ru

LentaInformNews

Происшествия
Распечатать

Приехавшим в Приморье хабаровским сиротам нечего надеть

30 Августа 2013, 11:04 | Приморье

В дальнегорском лагере «Чайка» сейчас находятся 36 детей из детских домов Хабаровского края. В конце смены они должны были отправиться обратно, но в соседнем крае введен режим чрезвычайной ситуации, там продолжаются подтопления. Возвращаться им пока некуда. Тем временем в Приморье продолжают прибывать дети из пострадавших от наводнения регионов.

Как сообщил председатель комитета по социальной политике Дальнегорской городской Думы Александр ЛЕСКОВ, положение в лагере сложное. «Конечно, забили тревогу — ребята ходят в майках и шлепках, и прислать теплую одежду им некому и неоткуда. Уже подключились наши общественники: сегодня в лагерь «Чайка» привезли первую партию теплых вещей, игрушек, собранных Советом ветеранов, организацией «Дети войны», обществом инвалидов, центром социального обслуживания. Но этого мало», - говорит депутат. За помощью обратились в «Центр развития Дальнегорска».

«Мы сегодня встретились с директором лагеря, пообщались с ребятами. Ситуация очень серьезная: в лагере сейчас находятся и совсем маленькие дети, первоклассники, самые старшие — восьмиклассники. Им всем не хватает теплой одежды, и, самое главное, — обуви, - рассказал руководитель «Центра развития Дальнегорска» Андрей ГОЛОВКОВ. - Решим ситуацию с закупками максимально оперативно — привезем в лагерь как минимум по одной паре кроссовок, ботинок для каждого ребенка уже сегодня».

Дети-сироты из Хабаровского края будут жить в дальнегорском лагере «Чайка» до 17 сентября. Скоро к ним присоединятся 17 детей из пострадавшего от наводнения региона. Еще 54 ребенка прибудут в дальнегорский лагерь «Дружба». Всего Приморье примет до 2000 детей из Амурской области, Хабаровского края, Еврейской автономной области.

Татьяна КУРОЧКИНА. ZRPRESS.RU, Владивосток.

Автор: Татьяна Курочкина
Теги: наводнение  погода  дети 



Новости тематики




Новости раздела








Комментарии

  • Татьяна6712:07, 30.08.2013#

    Ну и куда вещи принести?

  • Псевдоним12:32, 30.08.2013#

    Поддержу! А так статья ни о чем!

  • Псевдоним09:37, 31.08.2013#

    Кинте клич на Владмаму-поможет.

  • Аня16:32, 26.09.2013#

    Только в нашей стране нет денег для детей, но есть деньги на салюты, фестивали и тому подобные бардели. . .

  • Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
  • Запрещается:
    1. Нецензурная брань.
    2. Личные оскорбления в любом виде.
    3. Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
    4. Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
    5. Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
    6. Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
    7. Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
    8. Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
    9. Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
    10. Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.

 

Авторизация:


Анонимно
Авторизовано
E-mail:
Пароль:

Популярно

Loading...

MarketGidNews

© ООО «Издательская компания «Золотой Рог», 1996—2011 гг.

Свидетельство о регистрации СМИ Эл №77-8116 от 24.07.2003 г. Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций.

Об использовании материалов сайта

Учредитель и издатель: ООО «Издательская компания «Золотой Рог»

Адрес
690106 Владивосток, пр-т «Красного знамени», 10
Главный редактор А.Н.Пушкарёв

Контакты
Тел./факс: (4232) 45-04-85, 45-03-94
E-mail: priem@zrpress.ru

Отдел рекламы
Тел./факс: (4232) 45-87-22, 45-92-22
E-mail: ads@zrpress.ru