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МЧС: купание на всей акватории Японского моря у побережья Приморья сейчас опасно
В связи с произошедшими на побережье Приморского края случаями нападения акул на людей, и с проводимыми мероприятиями по лову акул, Главное управление МЧС России по Приморскому краю настоятельно рекомендует временно воздержаться от купания в море, подводного плавания, а также от посещения водных аттракционов.
Также МЧС обращает внимание владельцев маломерных судов, что заходить в район лова морских хищников и купаться опасно.
Главой Хасанского муниципального района купание временно запрещено. Решением Комиссии по чрезвычайным ситуациям и обеспечению пожарной безопасности рекомендовано ввести запрет на купание на островных территориях Владивостокского городского округа.
Купание на всей акватории Японского моря у побережья Приморского края в настоящее время является небезопасным.
В настоящее время специалисты ГИМС совместно с правоохранительными органами продолжают проводить патрулирование по побережью Приморского края. Проводится информирование отдыхающих об опасности купания до выяснения причин произошедшего.
Убедительная просьба жителей и гостей края с пониманием отнестись к сложившейся ситуации.
Памятка для отдыхающих на водных объектах Приморского края
В связи с появившимися случаями нападения акулы на людей у побережья Приморского края, жителям и гостям края рекомендуется соблюдать правила безопасности при нахождении у моря.
1. Чтобы не спровоцировать нападение акулы, не заходите в воду, особенно если у вас на теле есть свежие раны или царапины.
2. Не купайтесь в местах, где занимаются ловом рыбы, так как запах раненной рыбы и крови может привлечь хищника.
3. Помните: акула никогда не нападает сразу. Прежде она совершает несколько кругов вокруг интересующего ее объекта.
4. Увидев акулу, сохраняйте спокойствие, не делайте резких движений и старайтесь потихоньку отступать к лодке или отплывать к берегу.
5. Помните, что акула опасна даже на мелководье.
6. Не теряйте акулу из виду, чтобы иметь возможность принять меры самообороны.
7. Если акула пытается напасть на вас, отбивайтесь от нее подручными средствами. Старайтесь наносить удары в глаза и жабры.
8. Бесполезно пытаться просто уплыть от акулы: она быстрее, поэтому вы только потеряете силы.
9. Помните, что паника может привести к трагическим последствиям.
Контактные телефоны оперативных служб:
оперативный дежурный Главного управления МЧС России по ПК – 8(423) 243-28-27;
оперативный дежурный Владивостокского поисково-спасательного отряда ДВРПСО МЧС России – 8(423) 238-94-12;
оперативный дежурный ПСС Приморского края 8(423) 237-17-61;
оперативный дежурный Владивостокской городской ПСС 8(423) 235-09-11;
телефон доверия Главного управления МЧС России по Приморскому краю – 8(423) 239-99-99.
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