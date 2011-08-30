Контролер-мошенник в суде

24 августа вынесен обвинительный приговор в отношении бывшего председателя контрольно-счетной палаты краевого парламента Сергея СТАРОВОЙТОВА. Суд назначил ему условный строк 6 месяцев и штраф 500 тыс. руб.

Следствием и судом установлено, что Старовойтов мошенническим путем пытался похитить у предпринимателя – директора оружейного магазина во Владивостоке денежные средства в размере $20 000. В июне 2010 года Старовойтов сообщил потерпевшему, что имеет связи с должностными лицами, которые могут поспособствовать в принятии органами дознания процессуального решения о прекращении в отношении него уголовного преследования. При этом он достоверно знал, что уголовное дело прекращено и скрыл эту информацию. Деньги были переданы ему 11 ноября, но обвиняемый не успел распорядиться ими, поскольку был задержан сотрудниками УФСБ.