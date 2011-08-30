Арестован майор, задержан полковник

24 августа в Приморье арестован майор полиции за взятку в $50 тысяч. Начальника ОРЧ по борьбе с незаконным оборотом наркотиков отдела МВД РФ по Находке Александра ЧЕРНЫХ взяли с поличным, подтвердила факт задержания старший помощник руководителя следственного управления СК России по Приморскому краю Аврора РИМСКАЯ.

Он требовал $50 тысяч за прекращение уголовного дела. Ему принесли всего $4 тысячи. Как полагает следствие, Черных и Мирзоева ступили в сговор между собой и ввели в заблуждение своего знакомого о якобы возбужденном в отношении него уголовном деле по факту его причастности к незаконному обороту наркотиков и за не привлечение к уголовной ответственности предложили ему передать $60 тыс. В августе злоумышленники получили часть суммы в размере 800 тыс. рублей и разделили её между собой, при передаче следующей партии Черных и Мирзоева были взяты сотрудниками УФСБ по Приморскому краю.

В этот же день задержали еще одного высокопоставленного полицейского в Приморье. С поличным взяли заместителя начальника Управления МВД России по Приморскому краю, полковника Сергея ЯКОВЛЕВА. Он попросил за свои услуги по созданию условий для организации игорного бизнеса около 5 млн рублей, официально сообщило следственное управление СК России по Приморскому краю. По информации ФСБ, заместитель начальника Управления МВД России по Приморскому краю, полковник Яковлев попросту «крышевал» игорный бизнес и не один год. Операцию по взятию с поличным разрабатывали сотрудники краевого управления ФСБ.