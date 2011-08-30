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Труба шагает через леса, поля и огороды
В Приморье при строительстве газопровода пострадало свыше 50 га ценных плодородных земель. Работы велись без согласования.
На территории Шкотовского района, на мелиоративной осушительной системе «Весенняя» в окрестностях села Многоубодное, специалистами земельного контроля Управления Россельхознадзора по Приморскому краю выявлено грубое нарушение норм земельного законодательства. Подрядная организация ДОАО «Спецгазавтотранс» ОАО «Газпром» самовольно проложила по принадлежащему крестьянско-фермерскому хозяйству Шиговей С. М. участку мелиоративной системы автомобильную дорогу шириной в 6 метров.
В результате несанкционированных строительных работ верхний плодородный слой на площади 5477 кв. метров оказался уничтоженным. Представители Россельхознадзора составляли протокол без виновника, который, очевидно, «чихал» на местных пахарей – у него национальный проект.
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