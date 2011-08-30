Труба шагает через леса, поля и огороды

В Приморье при строительстве газопровода пострадало свыше 50 га ценных плодородных земель. Работы велись без согласования.

На территории Шкотовского района, на мелиоративной осушительной системе «Весенняя» в окрестностях села Многоубодное, специалистами земельного контроля Управления Россельхознадзора по Приморскому краю выявлено грубое нарушение норм земельного законодательства. Подрядная организация ДОАО «Спецгазавтотранс» ОАО «Газпром» самовольно проложила по принадлежащему крестьянско-фермерскому хозяйству Шиговей С. М. участку мелиоративной системы автомобильную дорогу шириной в 6 метров.

В результате несанкционированных строительных работ верхний плодородный слой на площади 5477 кв. метров оказался уничтоженным. Представители Россельхознадзора составляли протокол без виновника, который, очевидно, «чихал» на местных пахарей – у него национальный проект.