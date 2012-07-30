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Сибиреязвенное захоронение угрожает жителям Приморья
ВЛАДИВОСТОК, 30 июля, ZRPRESS. Нарушения требований ветеринарного законодательства не оставлены без внимания прокуратуры Приморского края.
Прокуратурой Октябрьского района совместно со специалистами Управления Россельхознадзора по Приморскому краю проведена проверка соблюдения требований ветеринарного законодательства единовременного сибиреязвенного захоронения, расположенного на территории Покровского сельского поселения Октябрьского района.
В ходе проверки выявлены факты несоблюдения Ветеринарно-санитарных правил сбора, утилизации и уничтожения биологических отходов, которые влекут за собой нарушение прав граждан на защиту от болезней, общих для человека и животных (к примеру, сибиреязвенное захоронение площадью 1600 кв. м не огорожено глухим забором высотой не менее 2 м с въездными воротами).
По результатам проверки прокурором района внесено представление главе администрации Октябрьского района об устранении выявленных нарушений.
Кроме этого, по постановлению прокурора должностное лица администрации района привлечено к административной ответственности по ч. 1 ст. 10.6 КоАП РФ (нарушение правил борьбы с карантинными и особо опасными болезнями животных) в виде штрафа, сообщила «ЗР» Елена Телегина, старший помощник прокурора края.
«Золотой Рог».
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