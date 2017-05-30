Актуальные темы
Finam
LentaInformNews
Неизвестные сожгли склад покрышек в центре Владивостока
30 мая около 14.00 над мысом Кунгасный во Владивостоке поднялся большой столб черного дыма, вызвавший недоумение Деловой газеты «Золотой Рог»: что же так сильно могло полыхать?
Оказалось, что возле самой дороги на пляж горели старые покрышки, которые здесь, вероятно, ожидали вывоза на свалку. О причинах возгорания можно строить разные предположения, но горело действительно сильно. Тушить покрышки приехали три пожарные машины. Пожарные расчеты быстро справились с огнем.
Какого-либо значимого ущерба пожар не нанес. Пострадало несколько деревьев, росших рядом, да на короткое время воздух над мысом Кунгасным был вреден для дыхания. Тем не менее, принадлежность покрышек будет выясняться для наказания виновных, поскольку каждое тушение пожара имеет свою цену.
Виктор КУДИНОВ. Фото автора.
Газета "Золотой Рог", Владивосток.
Новости тематики
- В Приморье суд рассмотрит дело о незаконной рубке лесных насаждений
- Неизвестные сожгли склад покрышек в центре Владивостока
- В Приморье арендаторам лесов выписали штрафов на сумму более 1 млн рублей
- В Приморье лесорубы нарубили на 20 млн рублей
- Незаконную рубку деревьев обнаружили в Приморье
- Погода в Приморье ухудшится в начале следующей недели
- В Приморье трое школьников не дали лесному пожару перейти на дачи
- За охоту на "Земле леопарда" в Приморье перед судом предстанут местные жители
- В Приморье обнаружен факт массового уничтожения краснокнижных животных
- В Приморье перед судом предстанет организатор незаконной рубки лесов
Новости раздела
- Бизнесвумен в Приморье поймали за клешню
- В Уссурийском городском округе введен режим ЧС
- В Приморье полицейский уволен за получение взятки в размере 30 тыс. рублей
- В Приморье мэра города перевели под домашний арест
- Сразу несколько жителей Приморья попали в общероссийский список экстремистов
- В Приморье таможенники задержали необычную посылку
- Приморский психиатр рассказал, почему у владельцем оружия иногда "сносит крышу"
- В Приморье разыскивают браконьера, напавшего на инспекторов
- Наркотики отравляют жизнь
- Отдых у моря таит опасность
Комментарии
- Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
- Запрещается:
- Нецензурная брань.
- Личные оскорбления в любом виде.
- Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
- Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
- Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
- Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
- Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
- Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
- Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
- Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.
Популярно
- Приморец обналичивал средства крупных коммерческих компаний
- Техосмотр возвращают ГИБДД
- Дач в России больше не будет
- Россиянам отвели четыре дня на покупку валюты
- Незаконную стройку гостиницы в центре Владивостока намерены запретить
- В России нашли способ увеличить пенсии на 10 тысяч рублей каждому
- В Приморье на аукционе рыбоводный участок был продан за баснословную сумму
- В Госдуме задумали окончательно разорить Дальний Восток
- Лучший приморский актив Сергея Дарькина остался в надежных руках
- В квитанциях ЖКХ появится новая строка