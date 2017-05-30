Неизвестные сожгли склад покрышек в центре Владивостока

30 мая около 14.00 над мысом Кунгасный во Владивостоке поднялся большой столб черного дыма, вызвавший недоумение Деловой газеты «Золотой Рог»: что же так сильно могло полыхать?













Оказалось, что возле самой дороги на пляж горели старые покрышки, которые здесь, вероятно, ожидали вывоза на свалку. О причинах возгорания можно строить разные предположения, но горело действительно сильно. Тушить покрышки приехали три пожарные машины. Пожарные расчеты быстро справились с огнем.

Какого-либо значимого ущерба пожар не нанес. Пострадало несколько деревьев, росших рядом, да на короткое время воздух над мысом Кунгасным был вреден для дыхания. Тем не менее, принадлежность покрышек будет выясняться для наказания виновных, поскольку каждое тушение пожара имеет свою цену.

Виктор КУДИНОВ. Фото автора.