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В Приморье арендаторам лесов выписали штрафов на сумму более 1 млн рублей
В своей работе они допустили нарушения, сообщили Деловой газете «Золотой Рог» в пресс-службе Прокуратуры Приморского края.
В Яковлевском районе прокуратура выявила нарушения законодательства в деятельности арендаторов лесных участков. Так, в ходе проверки исполнения лесного законодательства выявила нарушения на трех пунктах приема древесины.
По всем фактам прокуратурой возбуждено более 25 дел об административных правонарушениях. По итогам их рассмотрения виновные лица подвергнуты административному штрафу на общую сумму более 1 млн рублей.
В частности, при проверке местной компании, которая осуществляет деятельность на пункте приема древесины в границах населенного пункта ж\д ст. Варфоломеевка, прокуратура установила нарушения законодательства об обороте древесины, о санитарно-эпидемиологическом благополучии, об отходах производства и потребления, а также в области пожарной безопасности.
По результатам надзорных мероприятий прокурором района принят комплекс мер реагирования, в том числе руководителю общества внесено представление с требованиями устранить выявленные нарушения.
Между тем, законные требования прокурора об устранении нарушений в области пожарной безопасности были проигнорированы компанией.
В связи с этим, надзорным ведомством возбуждено дело об административном правонарушении, предусмотренном ст. 17.7 КоАП РФ, умышленное невыполненное требований прокурора, вытекающих из его полномочий.
Учитывая, что игнорирование требований об устранении нарушений пожарной безопасности происходило в период введения особого противопожарного режима на территории края, а также тот факт, что это привело к возгоранию на пункте приема древесины, прокурор ходатайствовал о применении к данному обществу административного наказания в виде приостановления деятельности.
По результатам судебного рассмотрения административного дела организация привлечена судом к ответственности в виде административного приостановления деятельности на срок 60 суток. Исполнение решения суда и фактическое устранение нарушений требований в области пожарной безопасности находятся на контроле прокуратуры района.
Иван КРЫШАН.
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