В Приморье адвокат взял 1,5 млн рублей для взятки

Однако деньги он не передал, обманув этим своего клиента, сообщили Деловой газете «Золотой Рог» в пресс-службе СКР по Приморскому краю.

Следователями СКР России по Приморскому краю в г. Находка возбуждено уголовное дело в отношении адвоката. Он обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ, мошенничество.

По версии следствия, с ноября 2014 года по август 2015 года адвокат, осуществлял защиту гражданина по уголовному делу, связанному с незаконным оборотом наркотических средств. Злоумышленник решил использовать доверительное отношение к нему подзащитного и его супруги.

«Фигурант попросил дать ему 1,5 миллиона рублей для передачи должностному лицу суда за совершение незаконных действий, а именно назначению гражданину наказания не связанного с лишением свободы. Таким образом, не намереваясь исполнять обещание, адвокат обманным путем получил 1,5 миллиона рублей и распорядился деньгами по своему усмотрению», - говорится в сообщении ведомства.

Добавим, что за сбыт наркотических средств гражданину было назначено наказание 11, 5 лет лишения свободы. В настоящее время по ходатайству следователя суд избрал в отношении фигуранта меру пресечения в виде заключения под стражу. Ему предъявлено обвинение, расследование уголовного дела продолжается.

Иван КРЫШАН.