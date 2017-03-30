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Во Владивостоке в сейфе у одного из организаторов казино нашли около 42,5 млн рублей
В сейфе находилось 120 тыс. долларов США, 1,5 тыс. Евро, 25 млн рублей и ювелирные украшения, сообщили деловой газете «Золотой Рог» в пресс-службе СКР по Приморскому краю.
Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Приморскому краю продолжается расследование уголовного дела в отношении преступной группы, организовавшей сеть казино вне игровой зоны. В ходе обыска у одного из организаторов сети казино в сейфовом хранилище обнаружены денежные средства и драгоценности.
Ранее сообщалось, что Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Приморскому краю возбудили уголовное дело по факту незаконной организации и проведения азартных игр с использованием информационно-телекоммуникационных сетей, в том числе сети «Интернет» вне игорной зоны, совершенных организованной группой, сопряженное с извлечением дохода в особо крупном размере (п. «а, б» ч. 3 ст. 171.2 УК РФ).
По версии следствия, в период времени с апреля 2016 года по март 2017 года, группа лиц незаконно организовала и проводила азартные игры с использованием информационно-телекоммуникационных сетей, в том числе сети «Интернет» вне игорной зоны, в игровых заведениях, расположенных в разных местах в городе Владивостоке. Между сообщниками были распределены роли, согласно которым участники организованной группы осуществляли организацию охраны и хозяйственного обеспечения игровых заведений, обеспечение учета и инкассацию извлекаемых в качестве дохода в особо крупном размере денежных средств, а также общее руководство сетью игровых заведений.
В рамках расследования уголовного дела и проведенных оперативно-розыскных мероприятий установлено, злоумышленники занимались преступной деятельностью с 2012 года, при этом доход участников организованной преступной группы с пяти игорных заведений составил не менее 120 млн рублей в год. Фигурантам предъявлено обвинение в совершении преступлений, предусмотренных пп. «а, б» ч. 3 ст. 171.2 УК РФ, незаконная организация и проведение азартных игр, и п. «а» ч. 4 ст. 291 УК РФ, дача взятки.
В настоящее время под подпиской о невыезде и надлежащем находятся поведении находятся 3 администратора, 1 администратор под домашним арестом, под стражей находятся 3 организатора, кроме того, под домашним арестом находится полицейский, оказывавший услуги «крышевания» незаконного бизнеса.
Оперативное сопровождение по уголовному делу осуществляют сотрудники региональных УМВД и УФСБ. Расследование ведут следователи Следственного комитета РФ по Приморскому краю.
Иван КРЫШАН.
Газета "Золотой Рог", Владивосток.
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