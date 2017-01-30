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В Приморском крае инспекторы ДПС изъяли у водителя синтетические наркотики

30 Января 2017, 17:31 | Приморье

Водителю грозит до 10 лет лишения свободы, сообщили Деловой газете «Золотой Рог» в пресс-службе УМВД России по Приморскому краю.

Находясь на маршруте патрулирования в районе улицы Всеволода Сибирцева, инспекторы ДПС ГИБДД УМВД России по городу Владивостоку остановили автомашину Тойота Ленд Крузер Прадо.

Увидев сотрудников полиции, водитель внедорожника начал заметно нервничать. В ходе проведения осмотра автомашины в багажнике обнаружен полимерный пакет с кристаллообразным веществом. На вопрос сотрудника полиции, что находится в пакете, водитель ответил, что это соль. В ходе проведения личного досмотра 35-летний водитель оказал сопротивление полицейским и попытался скрыться. В отношении гражданина, согласно Федеральному закону «О полиции», применена физическая сила и наручники. Мужчина доставлен в отдел полиции.

Изъятое вещество направлено на проведение экспертизы, которая установила, что это наркотические средство синтетического происхождения массой 94,539 граммов.

По факту незаконного хранения наркотических средств в крупном размере возбуждено уголовное дело по ст. 228 УК РФ.

Иван КРЫШАН.

Газета "Золотой Рог", Владивосток.

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Теги: УК  наркотики  ГИБДД  дпс  УВД 



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