Прокуратура конфисковала 35 игровых автоматов у приморского предпринимателя

Органы прокуратуры Приморского края продолжают работу по надзору за соблюдением законодательства о государственном регулировании деятельности по организации и проведению азартных игр.



По инициативе прокурора г. Находка индивидуальный предприниматель привлечен к административной ответственности за нарушение Федерального закона «О государственном регулировании деятельности по организации и проведению азартных игр». Установлено, что индивидуальным предпринимателем Семеновым А.А. в арендуемом помещении торгово-развлекательного комплекса организована и проводилась азартная деятельность вне игорной зоны с использованием 35 игровых автоматов. По результатам проверки в отношении предпринимателя прокурором города Находка возбуждено дело об административном правонарушении, предусмотренном ч. 1 ст. 14.1.1 КоАП РФ (организация и проведение азартных игр с использованием игрового оборудования вне игорной зоны).



18 октября 2011 года мировым судьей судебного участка № 51 г. Находка индивидуальный предприниматель привлечен к административной ответственности, ему назначено наказание в виде штрафа в размере 30 тыс. рублей, игровое оборудование конфисковано.



Кроме этого, прокуратурой направлено исковое заявление в суд о признании деятельности индивидуального предпринимателя по организации и проведению азартных игр незаконной и запрете ее осуществления.