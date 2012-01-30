Милиция возвращает налоги в казну Приморья

Об этом было отрапортовано на недавнем подведении итогов об успехах на ниве борьбы с налоговыми уклонистами и манипуляторами бюджетных средств.

Как следует из официального пресс-релиза УВД, выявление и пресечение налоговых преступлений - одно из приоритетных направлений деятельности милиции.

Соглашение о сотрудничестве правоохранительных и налоговых органов было подписано в январе 2004 года. После чего "силовики" и "налоговики" принялись совместно выявлять и пресекать противоправную деятельность организаций и физических лиц, уклоняющихся от налогообложения, нарушителей валютного регулирования, а также пресекать правонарушения в области производства и оборота подакцизных товаров.

Как сообщили в пресс-службе УВД Приморского края, за 3 месяца 2009 г. в результате проведения мероприятий как силами подразделений по налоговым преступлениям, так и совместно с налоговыми органами выявлено 70 налоговых преступлений, в том числе 14 преступлений, совершенных в особо крупном размере.

До суда дошло пять материалов по налоговым преступлениям. Привлечены к уголовной ответственности 16 фигурантов, в бюджет возмещено 90 млн 255 тыс. рублей.

В ходе проведения мероприятий на потребительском рынке выявлено 19 налоговых преступлений, в том числе 5, совершенных в особо крупном размере.

"Золотой Рог".