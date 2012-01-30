Актуальные темы
Finam
LentaInformNews
Милиция возвращает налоги в казну Приморья
Об этом было отрапортовано на недавнем подведении итогов об успехах на ниве борьбы с налоговыми уклонистами и манипуляторами бюджетных средств.
Как следует из официального пресс-релиза УВД, выявление и пресечение налоговых преступлений - одно из приоритетных направлений деятельности милиции.Досье "ЗР"
Соглашение о сотрудничестве правоохранительных и налоговых органов было подписано в январе 2004 года. После чего "силовики" и "налоговики" принялись совместно выявлять и пресекать противоправную деятельность организаций и физических лиц, уклоняющихся от налогообложения, нарушителей валютного регулирования, а также пресекать правонарушения в области производства и оборота подакцизных товаров.
Как сообщили в пресс-службе УВД Приморского края, за 3 месяца 2009 г. в результате проведения мероприятий как силами подразделений по налоговым преступлениям, так и совместно с налоговыми органами выявлено 70 налоговых преступлений, в том числе 14 преступлений, совершенных в особо крупном размере.
До суда дошло пять материалов по налоговым преступлениям. Привлечены к уголовной ответственности 16 фигурантов, в бюджет возмещено 90 млн 255 тыс. рублей.
В ходе проведения мероприятий на потребительском рынке выявлено 19 налоговых преступлений, в том числе 5, совершенных в особо крупном размере.
"Золотой Рог".
Новости тематики
Новости раздела
- Корабль ТОФ атаковали прямо у берегов Приморья
- Дорогостоящие автомобили из Японии не попали в Приморье
- В Приморье вагоны не удержались на рельсах
- В Приморье над известным политиком сгустились тучи
- Стрелочник не нужен
- Прокуратура начала проверку по факту обрушения моста в Приморье
- Во Владивостоке затонувшую стапель-палубу поднимут со дна бухты Диомид
- В Приморье едут сразу четыре группы контролеров с чрезвычайными полномочиями
- Главный удар тайфуна принял на себя Тернейский район
- Неопознанный самолет вновь внаглую летал у берегов Приморья
Комментарии
- Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
- Запрещается:
- Нецензурная брань.
- Личные оскорбления в любом виде.
- Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
- Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
- Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
- Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
- Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
- Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
- Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
- Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.
Популярно
- Дмитрий Медведев принял беспрецедентное решение по Приморью
- Свершилось: В круиз на лайнере можно будет отправиться прямо из Владивостока
- Корабль ТОФ атаковали прямо у берегов Приморья
- По решению Медведева Приморье в 2019 году примет 1000 иностранцев
- Медведев сделал автомобилистам подарок в преддверие зимы
- На Камчатке начинается прием заявок на участие в "Берингии-2019"
- В деле экс-мэра Владивостока появился свидетель, которого знает и любит вся страна
- Два подряда вне очереди
- В Приморье объявлен конкурс проектов строительства Артемовской ТЭЦ-2
- Умер президент США