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В Приморье интернет-мошеннику суд вынес приговор
Ему назначили три года лишения свободы условно с испытательным сроком четыре года, а также обязали выплатить материальный ущерб потерпевшим, сообщили Деловой газете «Золотой Рог» в пресс-службе прокуратуры Приморского края.
В Приморье окончено судебное слушание по делу о мошенничестве в сфере компьютерной информации. Уссурийским районным судом вынесен приговор в отношении местного жителя, 1993 г.р., который осужден за совершение 14 преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 159.6 УК РФ, хищение чужого имущества путем ввода, блокирования, компьютерной информации и иного вмешательства в функционирование средств хранения, обработки компьютерной информации, с причинением значительного ущерба гражданину.
В судебном заседании, фигурант использовал сведения, полученные на интернет-сайте, контентным содержанием которого являлась информация и программное обеспечение, направленные на сбор, получение, модификацию и блокирование информации.
Там он нашел объявление о продаже доступа к административной программе, позволявшей автоматически обнаруживать мобильные устройства (мобильные телефоны, планшетные компьютеры), путем удаленного доступа подсоединяться и управлять функциями данных устройств, в т.ч. проверять баланс счета банковской карты, отправлять СМС-сообщения с указанных устройств (без ведома владельца сим-карты).
В 2015 году он приобрел у неустановленного следствием лица указанную панель (программное обеспечение), которую в дальнейшем использовал для хищения денежных средств у граждан.
В период с октября по ноябрь 2015 года ему удалось получить информационный доступ к 14 мобильным устройствам, принадлежащим жителям разных регионов России. После этого, он создавал условия блокирования на некоторое время входящих и исходящих СМС-сообщений, что влекло ограничение доступа собственников к своим телефонам и находящейся в них информации.
Затем, путем использования подключенной к карте услуги «Мобильный банк» злоумышленник отправлял СМС-сообщения на номер автоматизированного сервиса денежных переводов, в которых указывал сумму перевода (каждый раз размер перевода составлял по 7,9 тыс. рублей).
В результате незаконного вмешательства в функционирование средств хранения, обработки и передачи компьютерной информации, непосредственно в автоматизированный сервис денежных переводов по СМС, фигурант незаконно активировал автоматическую систему, осуществившую финансовую транзакцию по списанию денежных средств со счетов 14 потерпевших, похитив в общей сложности свыше 110 тыс. рублей.
Иван КРЫШАН.
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