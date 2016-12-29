www.zrpress.ru
Курсы валют ( )
USD: 60.27 р. 100 JPY: 51.75 р.
EUR: 63.02 р. 10 CNY: 86.67 р.
Индексы ( )

|

Актуальные темы

Finam

Новости finance.comon.ru

LentaInformNews

Происшествия
Распечатать

В Приморье интернет-мошеннику суд вынес приговор

29 Декабря 2016, 14:00 | Приморье

Ему назначили три года лишения свободы условно с испытательным сроком четыре года, а также обязали выплатить материальный ущерб потерпевшим, сообщили Деловой газете «Золотой Рог» в пресс-службе прокуратуры Приморского края.

В Приморье окончено судебное слушание по делу о мошенничестве в сфере компьютерной информации. Уссурийским районным судом вынесен приговор в отношении местного жителя, 1993 г.р., который осужден за совершение 14 преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 159.6 УК РФ, хищение чужого имущества путем ввода, блокирования, компьютерной информации и иного вмешательства в функционирование средств хранения, обработки компьютерной информации, с причинением значительного ущерба гражданину.

В судебном заседании, фигурант использовал сведения, полученные на интернет-сайте, контентным содержанием которого являлась информация и программное обеспечение, направленные на сбор, получение, модификацию и блокирование информации.

Там он нашел объявление о продаже доступа к административной программе, позволявшей автоматически обнаруживать мобильные устройства (мобильные телефоны, планшетные компьютеры), путем удаленного доступа подсоединяться и управлять функциями данных устройств, в т.ч. проверять баланс счета банковской карты, отправлять СМС-сообщения с указанных устройств (без ведома владельца сим-карты).

В 2015 году он приобрел у неустановленного следствием лица указанную панель (программное обеспечение), которую в дальнейшем использовал для хищения денежных средств у граждан.

В период с октября по ноябрь 2015 года ему удалось получить информационный доступ к 14 мобильным устройствам, принадлежащим жителям разных регионов России. После этого, он создавал условия блокирования на некоторое время входящих и исходящих СМС-сообщений, что влекло ограничение доступа собственников к своим телефонам и находящейся в них информации.

Затем, путем использования подключенной к карте услуги «Мобильный банк» злоумышленник отправлял СМС-сообщения на номер автоматизированного сервиса денежных переводов, в которых указывал сумму перевода (каждый раз размер перевода составлял по 7,9 тыс. рублей).

В результате незаконного вмешательства в функционирование средств хранения, обработки и передачи компьютерной информации, непосредственно в автоматизированный сервис денежных переводов по СМС, фигурант незаконно активировал автоматическую систему, осуществившую финансовую транзакцию по списанию денежных средств со счетов 14 потерпевших, похитив в общей сложности свыше 110 тыс. рублей.

Иван КРЫШАН.

Газета «Золотой Рог», Владивосток.

Автор:
Теги: интернет  мошенничество  приговор 



Новости тематики




Новости раздела






Loading...


Loading...


Комментарии

  • Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
  • Запрещается:
    1. Нецензурная брань.
    2. Личные оскорбления в любом виде.
    3. Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
    4. Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
    5. Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
    6. Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
    7. Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
    8. Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
    9. Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
    10. Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.

 

Авторизация:


Анонимно
Авторизовано
E-mail:
Пароль:

Популярно


MarketGidNews

© ООО «Издательская компания «Золотой Рог», 1996—2011 гг.

Свидетельство о регистрации СМИ Эл №77-8116 от 24.07.2003 г. Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций.

Об использовании материалов сайта

Учредитель и издатель: ООО «Издательская компания «Золотой Рог»

Адрес
690106 Владивосток, пр-т «Красного знамени», 10
Главный редактор А.Н.Пушкарёв

Контакты
Тел./факс: (4232) 45-04-85, 45-03-94
E-mail: priem@zrpress.ru

Отдел рекламы
Тел./факс: (4232) 45-87-22, 45-92-22
E-mail: ads@zrpress.ru