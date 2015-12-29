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В Находке валютчик может получить до десяти лет лишения свободы
Находкинской транспортной прокуратурой утверждено обвинительное заключение в отношении жителя Приморского края, организовавшего незаконные валютные операции по переводу за границу денежных средств в иностранной валюте в особо крупном размере, сообщает деловая газета "Золотой Рог".
Как сообщил заместитель транспортного прокурора Находки Фёдор СТЕПУРИН, в ходе предварительного следствия установлено, что в период 2014 года, используя для совершения незаконных финансовых операций фиктивную организацию ООО «Альтерсервис», за границу было выведено свыше 950 тысяч американских долларов. В это время в российский банк предоставлялись документы, содержащие заведомо недостоверные сведения об основаниях, целях и назначениях банковских переводов. В установленные законодательством РФ сроки на территорию Таможенного союза из-за границы товары не ввезены, а денежные средства в иностранной валюте в Россию возвращены не были.
В отношении гражданина предъявлено обвинение в совершении ряда преступлений. За совершение наиболее тяжкого из них предусмотрено максимальное наказание в виде лишения свободы до десяти лет.
Владимир ПАНТЮХОВ, Газета «Золотой Рог», Владивосток.
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В 91 -м году у моей мамы на книжке было 14 тыс. рублей, остался к 2000 пшик. А таких граждан по всей роиссе десятки миллионов. Уебическое государство деньги вернуло, нет, а их сейчас уже и в живых то нет. Поэтому уводить нужно миллиардами, за миллион могут и и посадить.