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В Находке валютчик может получить до десяти лет лишения свободы

29 Декабря 2015, 13:48 | Приморье

Находкинской транспортной прокуратурой утверждено обвинительное заключение в отношении жителя Приморского края, организовавшего незаконные валютные операции по переводу за границу денежных средств в иностранной валюте в особо крупном размере, сообщает деловая газета "Золотой Рог".

Как сообщил заместитель транспортного прокурора Находки Фёдор СТЕПУРИН, в ходе предварительного следствия установлено, что в период 2014 года, используя для совершения незаконных финансовых операций фиктивную организацию ООО «Альтерсервис», за границу было выведено свыше 950 тысяч американских долларов. В это время в российский банк предоставлялись документы, содержащие заведомо недостоверные сведения об основаниях, целях и назначениях банковских переводов. В установленные законодательством РФ сроки на территорию Таможенного союза из-за границы товары не ввезены, а денежные средства в иностранной валюте в Россию возвращены не были.

В отношении гражданина предъявлено обвинение в совершении ряда преступлений. За совершение наиболее тяжкого из них предусмотрено максимальное наказание в виде лишения свободы до десяти лет.

Владимир ПАНТЮХОВ, Газета «Золотой Рог», Владивосток.

Автор:
Теги: доллар  суд  прокуратура  валюта  следствие  УК 



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Комментарии

  • 36222:37, 29.12.2015#

    В 91 -м году у моей мамы на книжке было 14 тыс. рублей, остался к 2000 пшик. А таких граждан по всей роиссе десятки миллионов. Уебическое государство деньги вернуло, нет, а их сейчас уже и в живых то нет. Поэтому уводить нужно миллиардами, за миллион могут и и посадить.

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