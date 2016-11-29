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В Приморье составили портрет взяткодателя
Ученые выяснили, кто дает и берет взятки в России и Приморском крае
В ноябре прокурор Приморского края утвердил обвинительное заключение по уголовному делу в отношении бывшего следователя полиции отдела № 5 следственного управления УМВД России по г. Владивостоку Дениса Авраменко, сообщает пресс-служба Приморской прокуратуры. Он обвиняется по ч. 2 ст. 290 УК РФ, получение должностным лицом взятки, и ч. 3 ст. 30, ч. 3 ст. 159 УК РФ, покушение на мошенничество, пишет Деловая газета "Золотой Рог".
По версии следствия, Авраменко совершил два преступления. В августе 2016 года он осуществлял расследование по уголовному делу о сбыте наркотиков и лично получил взятку от обвиняемого в размере 48 тыс. рублей за составление положительной характеристики его личности. А месяцем раньше, осуществляя предварительное следствие по другому уголовному делу о хранении наркотических средств, предложил матери обвиняемого передать ему 100 тыс. рублей за положительный отзыв о ее сыне.
Между тем это уголовное дело было изъято из производства Авраменко, что исключило возможность совершения им обещанных действий. Но Авраменко не сообщил об этом матери обвиняемого и получил от нее денежные средства в размере 96 тыс. рублей. После чего был задержан сотрудниками правоохранительных органов.
Как считают эксперты, получение или дача взятки в Приморье - преступление довольно распространенное. В Приморском крае за 9 месяцев 2016 г. прокуратурой выявлено 318 коррупционных преступлений. Значительную их часть составляют преступления, предусмотренные ст.ст. 159, 159.2, 204, 290, 291, 291.1 УК РФ - это мошенничество, коммерческий подкуп, дача взятки и получение взятки. Число взяткополучателей в 2016 году сохранилось практически на уровне аналогичного периода прошлого года - 36 человек (в 2015 году - 41).
Приморский научно-исследовательский центр социологии провел исследование, согласно которому каждый восьмой житель Приморья давал взятку при обращении в госорганы. Только за 2016 год приморцы, по данным центра, заплатили более 2,7 млрд рублей в виде взяток. Средний размер взятки в Приморье составил 14,98 тысячи рублей. При этом эксперты считают, что сумма занижена, так как в расчет не брались подарки.
В опросе участвовало 1205 респондентов из 4-х городов - Владивостока, Артема, Находки, Спасска-Дальнего и 4-х муниципальных районов - Шкотовского, Ханкайского, Надеждинского и Михайловского.
Интересно, что средний размер взятки по России, по словам генерального прокурора РФ Юрия Чайки, в 2015 году составил 212 тыс. рублей, тогда как годом ранее этот показатель составлял 193 тыс. рублей.
Исследователи Академии Генеральной прокуратуры Российской Федерации попытались составить портрет условных взяткополучателей и взяткодателей. В среднем откатополучатели - это мужчины в возрасте 35-55 лет, реже - старше 55 лет. Это чиновники с высшим образованием, которые занимают должности в руководстве органов исполнительной власти муниципального, а реже - регионального уровня.
По мнению ученых, при получении взятки государственные служащие стараются максимально вывести себя из-под удара. Для этого они подключают своих сотрудников, давая им соответствующие распоряжения, и до выявления коррупционного преступления они находятся на хорошем счету у начальства.
Взяткодателями же являются, как правило, руководители коммерческих организаций или люди, не работающие в той сфере, в интересах которой они дают взятку или откат. Они часто аффилированы с руководством предприятия, которое участвует в муниципальных торгах. В основном «откаты» передают руководители или учредители предприятия, иногда - сотрудники или их представители. Среди индивидуальных предпринимателей взяткодатели встречаются редко.
Среднестатистический взяткодатель - это, как правило, мужчина в возрасте 35-55 лет. Но все чаще среди них встречаются лица молодого возраста - до 35 лет. В основном они имеют высшее образование.
С заключениями экспертов академии генпрокуратуры согласны и психологи. По их мнению, чиновник, который представляет интерес для взяткодателя, должен занимать высокую должность. Обычно это госслужащий старше 30 лет, имеющий высшее образование. А выстроить более специфические критерии не представляется возможным.
Хотя некоторые считают, что самым лучшим показателем незаконных действий чиновника может служить стоимость машины, дома, квартиры и других личных вещей.
Впрочем, определенным барьером для потенциального взяткополучателя должна стать декларация о доходах и расходах. Так, в прошлом году чиновница из Надеждинского района не смогла доказать законность покупки автомобиля стоимостью более 800 тыс. рублей. Вследствие чего прокурор края утвердил и отправил обвинительное заключение в суд Владивостока, который полностью удовлетворил исковые требования прокурора и принял решение обратить в доход государства принадлежащую муниципальному служащему автомашину, в отношении которой не представлены сведения, подтверждающие ее приобретение на законные доходы.
Иван КРЫШАН. Газета «Золотой Рог», Владивосток.
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неверное суждениене кто дает и получаета кто попался на этом деле