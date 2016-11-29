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В Приморье 40% ДТП зимой вызвано гололедом
По статистике МЧС России, около 40% всех ДТП в зимнее время вызвано гололедом и снегопадом. Основные требования безопасности движения для водителей и пешеходов - осмотрительность, низкая скорость и исключительная осторожность, пишет Деловая газета "Золотой Рог".
Автолюбителям МЧС России рекомендует снизить в два-три раза интенсивность разгонов, торможений и поворотов, что позволит избежать проблем на дороге. А при торможении нажим на педаль должен происходить прерывисто, тогда автомобилем можно управлять более уверенно. Работать педалью тормоза следует быстро, на грани блокировки колес, однако не следует чересчур увлекаться этим приемом. Некоторые водители, которые уже имеют стаж управления автомобилем, отключают АБС в гололедицу. Делать это, по мнению специалистов, все-таки не следует, можно и ошибиться при торможении.
Пешехода при гололеде подстерегают две опасности: поскользнуться и упасть или попасть под машину. С наступлением холодов растет количество уличных травм: ушибов, вывихов и переломов. По данным медиков, в такие дни количество пострадавших увеличивается в 2 раза.
Юрий РОГОВ.
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