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В Приморском крае "организатора" жестокого убийства приговорили к 15 годам заключения
ВЛАДИВОСТОК, 29 ноября, ZRPRESS. 29 ноября Приморский краевой суд завершил рассмотрение уголовного дела в отношении Москаленко Алексея Григорьевича, 1968 года рождения. В процессе председательствовала судья Сажнева Марина Владимировна.
Суд исследовал представленные сторонами доказательства и признал доказанным, что подсудимый совершил инкриминируемое ему преступление при следующих обстоятельствах.
Москаленко проживал в г.Артёме и занимался бизнесом, связанным с поставками металла. Летом 2007 года Москаленко узнал, что его жена, которая ранее ушла от него, встречается с другим мужчиной. Подсудимый безосновательно предположил, что этот мужчина будет настраивать дочерей против него.
Москаленко обратился к своему знакомому Алексею Горбачеву и поручил ему за вознаграждение убить потерпевшего. В качестве вознаграждения Москаленко предложил Горбачеву долю в бизнесе. Алексей Горбачев привлек к совершению преступления своего брата Евгения.
Москаленко предоставил для совершения преступления автомобиль «Нисан Примера», две рации, а также сведения о внешности потерпевшего, его месте работы и автомобиле.
Братья Горбачевы в начале августа 2007 года стали следить за потерпевшим и узнали, где находится автостоянка, куда он ставит автомобиль, и каким маршрутом потерпевший возвращается со стоянки домой.
По предложению Москаленко убийство должно было выглядеть, не как заказное, а как совершённое из хулиганских побуждений или на бытовой почве, поэтому Горбачевы решили использовать в качестве орудия преступления топор.
16 августа 2007 года около 21 часа Горбачевы на автомашине, предоставленной Москаленко, прибыли к автостоянке и стали ожидать приезда потерпевшего. Около 23 часов 30 минут он подъехал, поставил автомашину и направился домой.
Соучастники на автомашине последовали за ним, затем проехали вперед, после чего Евгений Горбачев, согласно распределенным ролям, вышел из машины и стал ожидать потерпевшего. Алексей Горбачев проехал к условленному месту встречи, где он должен был, предварительно связавшись с братом по рации, забрать его после совершения преступления.
Когда потерпевший подошел к месту засады, Евгений Горбачев напал на него и нанес не менее 21 удара топором по различным частям тела. Мужчина оказал нападавшему сопротивление, но нанесенные раны оказались смертельными.
За совершение убийства Москаленко передал Алексею Горбачеву 100 000 рублей, а также долю в выручке от эксплуатации металлогибочного станка, в результате чего Горбачев получил в период с августа 2008 по май 2010 года 3 миллиона 500 тысяч рублей. Этими деньгами братья Горбачевы распорядились по своему усмотрению.
Приговором Приморского краевого суда от 21 сентября 2011 года Алексей Горбачев был осужден к 20 годам лишения свободы со штрафом в размере 30 000 рублей за совершение тяжких и особо тяжких преступлений, в том числе за совершение убийства 16 августа 2007 года.
Приговором Приморского краевого суда от 5 сентября 2011 года Евгений Горбачев был осужден к 15 годам лишения свободы за совершение тяжких и особо тяжких преступлений, в том числе, за совершение убийства 16 августа 2007 года.
Эти приговоры уже вступили в законную силу.
Братья Горбачевы полностью признали свою вину и заключили с органами следствия досудебное соглашение о сотрудничестве, поэтому уголовные дела в отношении них были выделены в отдельное производство и рассматривались в особом порядке.
Суд по результатам рассмотрения настоящего уголовного дела признал Москаленко виновным в соучастии в виде организации убийства по найму (ч.3 ст.33,п. «з» ч.2 ст. 105 Уголовного кодекса РФ).
Приморский краевой суд приговорил Москаленко Алексея Григорьевича к 15 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима.
В качестве возмещения материального ущерба и компенсации морального вреда, причиненного близким родственникам убитого, с подсудимого судом взыскано в общей сложности 2 411 120 рублей.
В настоящее время приговор не вступил в законную силу. Стороны вправе обжаловать его в Верховный Суд Российской Федерации, сообщил пресс-секретарь Приморского краевого суда С.В. Игнатенко.
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