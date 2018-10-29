Стрелочник не нужен

После трагедии на мосту под селом Осиновкой врио губернатора требует от правоохранителей края детального и открытого расследования ее причин

Перефразируя ставшую крылатой фразу героя комедии «День выборов-2» — "да у кого из них мост не падал?", отметим сразу - юмор в данной ситуации, где речь идет о гибели молодой женщины с малолетней дочкой, не уместен, и речь здесь идет совсем не о юморе, а о горькой правде и огромной трагедии. Здесь дело в глубоком, даже сакральном смысле, который эта фраза из кино приобрела для Приморского края. Потому что мосты в крае падали и у губернатора Приморья Владимира Миклушевского, и у врио губернатора Андрея Тарасенко и вот — случилось очередное ЧП у врио главы региона Олега Кожемяко, повлекшее гибель людей. Кто виноват и что делать?

Ответ на эти классические для России вопросы дал сам Олег Кожемяко. Он заявил, что какими бы ни оказались выводы следствия, ответственности с властей никто не снимает и не снимет. Нашлись и те, в основном в рядах оппозиции, кто не замедлил истолковать слова врио губернатора Приморья как некую форму давления на следствие, мол, ему заранее известно, кого назначат виноватым. Но чтобы сделать такой вывод, надо совсем позабыть происходившее в Приморском крае в последние 3 года.

23 февраля 2016 года обрушились два пролета моста через речку Литовка у села Новолитовска на трассе А-188 Артем — Находка — порт Восточный. Последней автомашиной, проследовавшей по мосту, оказался грузовик с прицепом, чудом успевший проскочить момент обрушения пролетов моста. Однако водителя-счастливчика сходу — еще до какого-либо официального расследования! — «назначили» виновником случившегося. О чем и заявил тогда общественности Александр Швора. Возглавлявший департамент АПК, ведавший дорожным хозяйством и транспортом. Затем, две недели спустя, 10 марта 2016 года, на место происшествия выбрался, наконец, губернатор Приморского края Владимир Миклушевский, подтвердивший версию главы дорожного и транспортного департамента о виновности именно водителя, допустившего значительный перегруз своего транспортного средства.

Чиновники настаивали на том, что на мосту была определена допустимая нагрузка на ось в 28,5 тонн, а водитель тягача Daewoo с прицепом якобы в обязательном порядке должен был получить разрешение на движение, так как общий вес большегруза было около 40 тонн. Под эту версию провели сразу две экспертизы, доказывавшие, что мост был построен на века, и если бы не движение большегрузов, то мог бы еще служить да служить верой и правдой. Но уже в июне 2016 года УМВД по Приморскому краю официально опровергло версию о виновности водителя грузовика. Указав, что никаких знаков, ограничивающих вес транспортных средств, на данному участке не было установлено, а следовательно, водитель ничего не нарушал. Да и в целом заявления Александра Шворы и Владимира Миклушевского звучали нелепо: на автодороге, соединяющей два крупнейших в крае порта, Находку с Восточным, с краевым центром и с федеральной трассой, не допускается движение большегрузов? Им что, прикажете по воздуху летать?

Сразу после обрушения моста движение по этой трассе было перекрыто, и весь грузовой транспортный поток был направлен в объезд, через Новую Москву и Партизанск. Но никто не сказал, что этот путь, во-первых, в два раза длиннее, во-вторых, по качеству дороги местами хуже, а в-третьих, на данном маршруте не менее семи мостовых сооружений, аналогичных рухнувшему под Новолитовском мосту, где, по логике Александра Шворы и Владимира Миклушевского, должны быть аналогичные ограничения по весу большегрузов. И это никого на тот момент не смутило, обо всем этом даже не вспоминали, пока не выяснилось, что многократно возросший грузопоток за считанные месяцы превратил автодорогу от Партизанска до Шкотово в разбитую колею, где с тех пор ведется постоянный «ямочный» ремонт, но вот мосты остаются в прежнем состоянии…

Что касается поиска ответов на вопросы «кто виноват?» и «что делать?», то ЧП под Новолитовском никого ничему не научило. «Стрелочника» из водителя сделать не получилось, никто из чиновников под суд не пошел, зато с тех пор дорожный департамент стал требовать от автоперевозчиков получения разрешений на передвижение большегрузов по автодорогам краевого значения, которых в Приморском крае большинство: федеральной трассой осталась лишь М-60 от Уссурийска до Хабаровска и далее. Также на выезде из Находки был ужесточен весовой контроль ГИБДД, повлекший штрафы на перевозчиков и многочисленные судебные тяжбы по их отмене. Сама же проблема осталась нерешенной: рядом с рухнувшим мостом соорудили временный, из металлоконструкций с деревянным покрытием, и он также стал нуждаться в ремонте уже через год эксплуатации.

Так, с 2016 года в Приморском крае началось явление, прозванное "мостопад" - мосты обваливались, где полностью, где частично, в разных районах: в Чугуевском, Яковлевском, Красноармейском, Лазовском, Октябрьском и так далее. Ежегодно трепавшие край летне-осенние тайфуны лишь усугубляли и без того аховую ситуацию. Проблему озвучил в сентябре нынешнего года врио губернатора края Андрей Тарасенко непосредственно в ходе рабочей встречи с президентом России Владимиром Путиным, сообщив, что в крае большинство мостов старые, отслужившие сроки эксплуатации, в том числе 150 - в аварийном состоянии. Президент обещал помочь, организационно и материально, поскольку собственных ресурсов для масштабной операции «ремонт мостов» у края нет. И - новое ЧП, уже с человеческими жертвами.

Отличие позиции, занятой в данной ситуации нынешним врио губернатора, от его предшественников заключается в том, что Олег Кожемяко отнюдь не склонен «заметать сор под ковер» и «назначать стрелочниками» кого-либо, но не чиновников. Ровно наоборот: именно с жесткой постановки вопроса по ремонту моста в поселке Преображение, причем вопроса именно к местной власти и краевым дорожникам, была начата его работа в Приморском крае в первые же дни после назначения врио губернатора. И позиция остается неизменной: за состояние дорог и мостов ответственны власти, никто иной! Прятаться за спинами водителей, зарабатывающих свой нелегкий хлеб на краевых дорогах за рулем большегрузов, Олег Кожемяко не намерен и ясно об этом заявил. Для определения степени вины и меры ответственности за каждое конкретное ЧП и его последствия должны заниматься компетентные органы. А врио губернатора разделил в данном случае подход приморцев, распространивших петицию с требованием открытого разбирательства по данному трагическому происшествию.

Ведь у каждой конкретной проблемы есть имя: это должны быть имена людей и названия организаций, ответственных за техсостояние и порядок эксплуатации дорог и мостовых сооружений в Приморском крае. И если с виновных не спросить, то никаких радикальных перемен добиться не получится. А цель Олега Кожемяко, судя по действиям в течение трех недель, состоит именно в том, чтобы добиться перемен, а не просто найти виновных и что-то с них взыскать.

Приморью нужны дороги и мосты, по которым можно безопасно возить грузы, в том числе в рамках проектов транзитных коридоров «Приморье-1» и «Приморье-2», по которым могли бы безопасно передвигаться жители и гости Приморского края. Никакое назначение «стрелочников» не решает этих вопросов, тогда как решать их необходимо, быстро и эффективно.