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Житель Новороссии едва не погиб в приморской тайге
В Шкотовском районе Приморья спасли мужчину, уснувшего в лесу у костра. У 66-летнего жителя села Новороссия сильно обгорели ноги, сообщает деловая газета «Золотой Рог».
Как сообщили в департаменте лесного хозяйства, при тушении лесного пожара на территории Шкотовского района парашютистами-пожарными «Приморской авиабазы» был найден пропавший ранее 66-летний житель села Новороссия.
«Человек заблудился в лесу, и, чтобы не замерзнуть при сильном ветре, развел костер, возле которого и уснул. В результате, ночью у него сильно обгорели ноги. В момент обнаружения мужчина находился на грани жизни и смерти», – сообщили в ведомстве.
Пострадавший был доставлен в медицинское учреждение, где ему была оказана экстренная помощь.
Напомним, в Приморье действует особый противопожарный режим, при котором жителям необходимо соблюдать правила безопасности. Запрещено пребывать в лесах, разводить открытый огонь и сжигать мусор на территории муниципальных образований, а также проводить в лесах огнеопасные работы.
За невыполнение или несоблюдение требований пожарной безопасности предусмотрены штрафные санкции. Для граждан это штраф от 4 до 5 тысяч рублей, для должностных лиц - от 20 до 40 тысяч рублей, для юридических лиц – от 300 до 500 тысяч рублей.
Отметим, в этом году в рамках профилактических мероприятий по подготовке к пожароопасному сезону было построено почти 90 километров и отремонтировано 580 километров лесных дорог, предназначенных для охраны лесов от пожаров. Кроме того, создано более 460 километров минерализованных полос, а площадь контролируемых профилактических выжиганий травы составила более 30 тысяч гектаров.
Добавим, в Приморье в боевой готовности находятся 480 пожарных групп, более 3,5 тысяч человек, а также в наличии более 1,5 тысяч единиц спецтехники и более 12 тысяч единиц противопожарного инвентаря.
В случае обнаружения пожара приморцам следует звонить по телефонам: 8 (42337) 3-43-72 или 8-800-100-94-00.
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