В Приморье пресекли нелегальную заготовку древесины

Ущерб, причиненный лесному фонду страны, составил 1 млн 175 тыс. рублей, сообщает Деловая газета «Золотой Рог».

В Чугуевском районе Приморья сотрудники подразделения экономической безопасности и противодействия коррупции пресекли незаконную заготовку древесины в промышленном масштабе. Так, в ходе проведения рейдовых мероприятий на территории Шумнинского участкового лесничества выявлен факт незаконной рубки сырорастущих деревьев породы дуб. Ущерб, причиненный лесному фонду Российской Федерации, составил 1 млн 175 тыс. рублей, сообщили в пресс-службе УМВД по Приморскому краю.

«Сотрудниками полиции отдела МВД России по Чугуевскому району в ходе оперативно-розыскных мероприятий установлены личности подозреваемых в совершении экологического преступления. Ими оказались 31-летний и 32-летний жители Кавалеровского района», - рассказали в УВМД России.

В настоящее время следователем отдела полиции возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренным ч. 3 ст. 260 УК РФ, незаконная рубка лесных насаждений. В отношении одного из фигурантов избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, второй находится под подпиской о невыезде и надлежащем поведении.