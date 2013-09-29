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В Приморском крае из незаконного оборота изъято свыше 1,5 тонн марихуаны

29 Сентября 2013, 18:37 | Приморье

Оперативно-профилактическая операция «МАК-2013», проходящая в Приморском крае с мая по конец октября, даёт новые результаты.

В ходе проведения  оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками Уссурийского межрайонного отдела Управления ФСКН России по Приморскому краю в селе Малая Ярославка Хорольского района возле заброшенной фермы обнаружены и изъяты части растений конопли, лежащих на земле, а также наркотическое средство каннабис (марихуана) общей массой более 73 килограмм. Задержаны двое  не работающих местных жителей 1980 и 1982 годов рождения, ранее не судимых. По данному факту возбуждено уголовное дело по ч.2 ст.228 УК РФ.

В Уссурийске, в результате проведения обыска в жилище  ранее судимого за незаконное приобретение и хранение наркотических средств гражданина В., 1982 года рождения, было обнаружено и изъято 5 медицинских шприцов с гашишным маслом, 23 полимерных свертка, 3 банки  по 250 мл. с наркотическим средством масло каннабиса (гашишное масло) общим весом 555,26 гр. Возбуждено уголовное дело по ч.3 ст.30 п.»б» ч.3 ст.228.1 УК РФ.

А в Ханкайском районе, в нескольких километрах от села Комиссарово обнаружено наркотическое средство каннабис (марихуана), общей массой практически 152 килограмма. Сотрудники наркоконтроля задержали двоих мужчин 1963 и 1987 годов рождения, ранее не судимых жителей г. Артёма и Владивостока, которые приехали на заготовку наркотических средств. Возбуждено уголовное дело по ч.2 ст.228 УК РФ.

Сотрудники Арсеньевского межрайонного отдела Управления ФСКН России по Приморскому краю совместно с отделом УФСБ России по Приморскому краю в селе Покровка Яковлевского района на крыше заброшенного строения обнаружили сушившуюся марихуану, вес которой составил почти 93 килограмма. Данный наркотический «продукт» принадлежал трём безработным гражданам.

Всего же к концу сентября органами наркоконтроля Приморского края из незаконного оборота изъято свыше 1,5 тонн марихуаны, более 7,5 килограмм гашишного масла, сообщил ZRPRESS.Ru Евгений Ковалёв, Группа информации и общественных связей УФСКН РФ по Приморскому краю.

Оперативно – профилактическая операция «МАК-2013» направлена на уничтожение дикорастущих очагов и незаконных посевов конопли и мака, выявление и привлечение к ответственности лиц, осуществляющих незаконное культивирование запрещенных к возделыванию растений, содержащих наркотические средства, а также пресечение каналов транспортировки наркотиков растительного происхождения из сельских районов в города Приморья.
Управление приморского наркоконтроля обращает внимание владельцев земельных участков и арендаторов сельхозугодий на необходимость своевременного уничтожения дикорастущей конопли и мака на своих территориях.

В случае неисполнения обязанности по уничтожению наркосодержащих растений уполномоченной комиссией будет вынесено предписание об уничтожении наркосодержащих растений в установленный срок.

Помимо этого, согласно статье 10.5 Кодекса РФ об административных правонарушениях предусмотрена ответственность для всех категорий землепользователей и землевладельцев за непринятие мер по уничтожению дикорастущих наркосодержащих растений в виде наложения административного штрафа.

О фактах незаконного культивирования конопли и мака, изготовления и сбыта наркотиков жители Приморского края могут сообщить анонимно круглосуточно на «телефон доверия» - 245-45-30.

ZRPRESS.Ru, Владивосток.


 

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Теги: наркотики  мак-2013 



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Комментарии

  • Житель16:36, 30.09.2013#

    "Всего же к концу сентября органами наркоконтроля Приморского края из незаконного оборота изъято свыше 1, 5 тонн марихуаны, более 7, 5 килограмм гашишного масла", а что есть еще и законный оборот? и сколько изьято из законного оборота ;-)

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