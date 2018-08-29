Неопознанный самолет нарушил воздушное пространство России в Приморье

Неизвестное воздушное судно пересекло гражданские воздушные трассы южнее Владивостока

Неопознанное воздушное судно пересекло границу воздушного пространства России на Дальнем Востоке, сообщает деловая газета «Золотой Рог».

Как сообщает ТАСС со ссылкой на Хабаровский зональный центр Единой системы организации воздушного движения, иностранный борт в 11:05 (начало пятого часа утра по московскому времени) 28 августа пересек гражданские воздушные трассы южнее Владивостока в точке обязательного донесения.

То есть экипаж лайнера должен был включить систему радиолокационного опознавания, однако не сделал этого.

Тем не менее перехват не объявлялся, и борт через некоторое время покинул российское воздушное пространство. В пресс-центре Восточного военного округа и в Управлении ФСБ по Приморскому краю ситуацию не прокомментировали.