В Приморье арестованы чиновники Россельхознадзора

Суд во Владивостоке заключил под стражу двух сотрудников управления Россельхознадзора по Приморскому краю и Сахалинской области, заподозренных во взяточничестве, и отправил под домашний арест еще четверых, сообщает деловая газета «Золотой Рог».

Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на представителя управления Следственного комитета по Приморью.

Ранее в СК сообщали, что в отношении группы должностных лиц управления Россельхознадзора по Приморскому краю и Сахалинской области возбуждено уголовное дело по п. «а», «в» ч.5, ч. 6 ст. 290 УК РФ (получение взятки), а также п. «а», «б» ч. 3, ч.4 ст. 291-1 УК РФ (посредничество во взяточничестве).

По версии следствия, сотрудники управления, действуя по предварительному сговору, с июня 2015 года по июнь 2016, получали взятки от коммерческих организаций, занимающихся экспортом подкарантинной продукции, за ускоренную и беспрепятственную выдачу фитосанитарных сертификатов.

Следователи также установили, что в преступной группе состояли посредники, которые собирали информацию, а также непосредственно получали денежные средства, которые затем передавали должностным лицам ведомства. По данным следствия, за год подозреваемые получили взятки на сумму более 6 млн руб.