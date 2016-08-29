www.zrpress.ru
Курсы валют ( )
USD: 65.22 р. 100 JPY: 63.69 р.
EUR: 73.21 р. 10 CNY: 97.73 р.
Индексы ( )

1992,07 | -0,23%

Актуальные темы

Finam

Новости finance.comon.ru

LentaInformNews

Происшествия
Распечатать

В Приморье арестованы чиновники Россельхознадзора

29 Августа 2016, 09:22 | Приморье

Суд во Владивостоке заключил под стражу двух сотрудников управления Россельхознадзора по Приморскому краю и Сахалинской области, заподозренных во взяточничестве, и отправил под домашний арест еще четверых, сообщает деловая газета «Золотой Рог».

Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на представителя управления Следственного комитета по Приморью.

Ранее в СК сообщали, что в отношении группы должностных лиц управления Россельхознадзора по Приморскому краю и Сахалинской области возбуждено уголовное дело по п. «а», «в» ч.5, ч. 6 ст. 290 УК РФ (получение взятки), а также п. «а», «б» ч. 3, ч.4 ст. 291-1 УК РФ (посредничество во взяточничестве).

По версии следствия, сотрудники управления, действуя по предварительному сговору, с июня 2015 года по июнь 2016, получали взятки от коммерческих организаций, занимающихся экспортом подкарантинной продукции, за ускоренную и беспрепятственную выдачу фитосанитарных сертификатов.

Следователи также установили, что в преступной группе состояли посредники, которые собирали информацию, а также непосредственно получали денежные средства, которые затем передавали должностным лицам ведомства. По данным следствия, за год подозреваемые получили взятки на сумму более 6 млн руб.

Газета «Золотой Рог», Владивосток.

Автор:
Теги: коррупция  Россельхознадзор  статья  следственный комитет  УК  арест 



Новости тематики




Новости раздела






Loading...


Loading...


Комментарии

  • jasmineaim13:45, 29.08.2016#

    Learning the system of Superior Trading system helped me in standing up again. I’ve been through my darkest hours, a few months ago. But when I learned their methods and strategies it helped me got up again. Search Superior Trading System to know more.

  • Житель15:05, 29.08.2016#

    Может сейчас наведут порядок. А то в этой конторе полный беспредел.

  • Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
  • Запрещается:
    1. Нецензурная брань.
    2. Личные оскорбления в любом виде.
    3. Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
    4. Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
    5. Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
    6. Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
    7. Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
    8. Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
    9. Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
    10. Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.

 

Авторизация:


Анонимно
Авторизовано
E-mail:
Пароль:

Популярно


MarketGidNews

© ОАО «Издательская компания «Золотой Рог», 1996—2011 гг.

Свидетельство о регистрации СМИ Эл №77-8116 от 24.07.2003 г. Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций.

Об использовании материалов сайта

Адрес
690600, г. Владивосток, пр-т Красного знамени 10

Контакты
Тел./факс: (4232) 45-04-85, 45-03-94
E-mail: priem@zrpress.ru

Отдел рекламы
Тел./факс: (4232) 45-87-22, 45-92-22
E-mail: reklama@zrpress.ru

Отдел маркетинга
и распространения
Тел./факс: (4232) 45-66-27
E-mail: podpiska@zrpress.ru